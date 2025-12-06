https://sputnik-georgia.ru/20251206/grazhdanin-turtsii-pytalsya-provezti-narkotiki-cherez-granitsu-s-gruziey-296085167.html

Гражданин Турции пытался провезти наркотики через границу с Грузией

Гражданин Турции пытался провезти наркотики через границу с Грузией

06.12.2025

ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Гражданин Турции был задержан во время прохождения пограничного контроля на грузино-турецкой границе с большим количеством наркотиков, говорится в сообщении МВД Грузии. По данным ведомства, во время обыска въехавшего иностранного гражданина полиция обнаружила у него 21 упаковку кокаина. Общий вес наркотического вещества в граммах не уточняется. Теперь гражданину Турции грозит до 20 лет лишения свободы за незаконный ввоз в Грузию, приобретение и хранение наркотических средств в особо крупном размере. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

