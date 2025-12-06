Грузия профинансирует операции детям в клиниках Швейцарии в 2026 году

https://sputnik-georgia.ru/20251206/gruziya-profinansiruet-operatsii-detyam-v-klinikakh-shveytsarii-v-2026-godu--296086343.html
06.12.2025
ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Минздрав Грузии оплатит операции на сердце гражданам Грузии младше 18 лет в клиниках Швейцарии, говорится в программе государственного бюджета на 2026 год. Согласно планам ведомства, в программу по финансированию операций попадут до 10 детей с врожденным пороком сердца, лечение которого хирургическим путем невозможно в Грузии. Операции пациентам проведут в Университетском госпитале Женевы. Зарегистрированным в Тбилиси гражданам Грузии операции профинансирует мэрия столицы. Правительство Грузии финансирует отправку на лечение за границу последние три года. В основном пациенты оперируются в клиниках Турции и Германии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Минздрав Грузии оплатит операции на сердце гражданам Грузии младше 18 лет в клиниках Швейцарии, говорится в программе государственного бюджета на 2026 год.
Согласно планам ведомства, в программу по финансированию операций попадут до 10 детей с врожденным пороком сердца, лечение которого хирургическим путем невозможно в Грузии.
Операции пациентам проведут в Университетском госпитале Женевы. Зарегистрированным в Тбилиси гражданам Грузии операции профинансирует мэрия столицы.
Правительство Грузии финансирует отправку на лечение за границу последние три года. В основном пациенты оперируются в клиниках Турции и Германии.