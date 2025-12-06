https://sputnik-georgia.ru/20251206/kak-proveryaetsya-kachestva-vozdukha-v-gruzii--otvet-minprirody-296086122.html

Как проверяется качества воздуха в Грузии – ответ Минприроды

Как проверяется качества воздуха в Грузии – ответ Минприроды

Вопрос мониторинга качества воздуха стал актуальным из-за увеличения концентрации пылевых частиц в атмосфере над территорией Грузии на прошлой неделе 06.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Мониторинг качества воздуха в Грузии осуществляется при помощи 15 стационарных и трех мобильных автоматических станций в восьми городах, говорится в информации министерства охраны окружающей среды. Вопрос мониторинга качества воздуха стал актуальным на фоне увеличения концентрации пылевых частиц в атмосфере над территорией Грузии на прошлой неделе. По официальным данным, оно было вызвано распространением пустынных пылевых масс по всей стране и усугублялось отсутствием осадков и ветра. По данным министерства охраны окружающей среды, станции расположены в Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Батуми, Зугдиди, Местиа, Ахалцихе и Телави. При этом уже до конца 2026 года планируется расширение сети мониторинга качества атмосферного воздуха и размещение десяти новых автоматических станций в следующих городах: Поти, Озургети, Зестафони, Тазакенди (Гардабанский муниципалитет), Гори, Болниси, Чиатура, Сигнахи и Боржоми. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

