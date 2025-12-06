https://sputnik-georgia.ru/20251206/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-6-dekabrya-2025-296082100.html

Какой сегодня церковный праздник: 6 декабря 2025

Какой сегодня церковный праздник: 6 декабря 2025

По православному церковному календарю 6 декабря отмечают день памяти cвятых Амфилохия, Сисиния, Феодора, Григория, Александра и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.АмфилохийПо церковному календарю 6 декабря поминают святителя Амфилохия, епископа Иконийского.Родился будущий cвятой в Кесарии Каппадокийской, на родине вселенских учителей Православной церкви. Амфилохий – двоюродный брат Григория Богослова и близкий друг Василия Великого, а также их ученик и последователь, около 40 лет жил в пустыне.Трижды Ангелы Господни являлись пустыннику в видениях, когда в 372 году скончался Иконийский епископ, призывая его идти на святительский подвиг в Иконию. Небесный посланник, явившийся в третий раз, повел Амфилохия в ближайший храм, где собор Ангелов рукоположил подвижника в епископа.Обретение мощей Серафима Саровского: житие и чудеса преподобного >>>Возвращаясь в свою келью, святитель встретил семь епископов, разыскивающих его по Божьему повелению, чтобы поставить архипастырем Иконии. Святой Антилохий рассказал им, что уже рукоположен Ангелами.Много лет святитель Амфилохий мудро управлял вверенной ему паствой. Святой мирно скончался в 394-м.СисинийПо церковному календарю 6 декабря поминают мученика Сисиния, епископа Кизического, пострадавшего за веру во время правления Диоклитиана (284-305).Мученик Сисиний, когда началось преследование христиан, пострадал за веру от правителя города Кизика. После жестоких пыток мученика обезглавили.ФеодорПо церковному календарю 6 декабря поминают мученика Феодора Антиохийского, пострадавшего за веру при Юлиане Отступнике (361-363).Пятнадцатилетнего Феодора по приказу императора предали жестоким пыткам за исповедание Спасителя. Палачи удивлялись тому, что мученик во время пыток радуется, а по их прекращении – испытывает боль.Когда об этом донесли императору, тот приказал отпустить мученика. Впоследствии святой рассказал, что во время пыток ему являлся Ангел, облегчая страдания, а после пыток уходил, и он начинал чувствовать боль.Феодор Антиохийский дожил до глубокой старости и мирно скончался в 363-м.ГригорийПо церковному календарю 6 декабря поминают святителя Григория, епископа Анкрагантийского, жившего в VI-VII веках.Родился будущий святой в городе Акраганте (Сицилия). Получив хорошее образование, Григорий с 12 лет стал служить в церкви. Повзрослев, он отправился в Иерусалим, где принял священный сан.Преподобный некоторое время провел в обители старца-пустынника, обучаясь у него смирению и правилам монашеской жизни. Спустя годы, покинув затвор, он отправился в Константинополь, а затем Рим, чтобы поклониться мощам первоверховных апостолов Петра и Павла.В Риме по доносу святого заключили в темницу. Святитель продолжал молиться и жить праведно в темнице, и вскоре к нему стали приходить люди за поддержкой и помощью.По просьбе сторонников Григория римский епископ, созвав собор, пересмотрел дело святого, и справедливость была восстановлена – святителя с почестями вернули на свою кафедру, которой он мирно управлял до своей кончины.Александр НевскийПо церковному календарю 6 декабря поминают Александра Невского, великого полководца и мудрого правителя, деятельность которого предопределила ход русской истории на многие столетия вперед.Родился будущий святой в 1220 году (по другой версии, в 1221-м) в городе Переславле-Залесском, где княжил его отец Ярослав Всеволодович. С ранних лет Александр сопровождал отца в походах. В 1235-м он участвовал в битве на реки Эмайыги (на территории Эстонии), где войска Ярослава полностью разгромили немцев.Самостоятельно княжить в Новгороде Александр начал в 16 лет. Главная угроза для Новгорода в то время исходила с запада. Шведы вторглись в новгородские земли летом 1240 года. Первое серьезное испытание молодой князь выдержал с честью, проявив качества не только прирожденного полководца, но и государственного деятеля.Двадцатилетнему князю победа над шведами принесла громкую славу. В ее честь он и получил почетное прозвище – Невский. Через год молодой правитель очистил новгородские земли от немцев, но решающее сражение – Ледовое побоище – произошло на Чудском озере зимой 1242-го.Успешный полководец в 1245 году разбил литовское войско. Дружина Невского была грозной силой, только упоминание о которой наводила страх на недругов.Новгородский князь, заключая важные договоры, зарекомендовал себя и как хороший дипломат. Торговый договор с "Готским берегом" (Готландом), Любеком и немецкими городами, сыгравший важную роль в истории русско-немецких отношений, им был заключен между 1259 и 1262-м.Святой в разные годы жизни имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии – великого князя Владимирского. За всю свою жизнь Невский не проиграл ни одного сражения, хотя основные военные победы одержал в молодости.Как политик и дипломат Александр более прославился впоследствии, хотя и как военачальник выступал периодически. Скончался Невский в 1263 году.ИмениныПо церковному календарю 6 декабря именины отмечают Алексей, Александр, Борис, Григорий, Иван, Митрофан, Макар, Серафим и Федор.Материал подготовлен на основе открытых источников.

