"Камит" в Грузии не применялся – СГБ завершила расследование по сюжету ВВС

По данным следствия, в Грузии использовали другое химическое вещество для добавления в воду при применении водометов 06.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-06T15:42+0400

2025-12-06T15:42+0400

2025-12-06T16:24+0400

ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. МВД Грузии не закупало и не применяло против протестующих бромобензилцианид, он же "камит" – к такому выводу пришло расследование Службы государственной безопасности страны. ВВС обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которым во время подавления протестов в Тбилиси в 2024 году власти якобы могли использовать "камит". В ходе расследования ВВС опросила экспертов по химоружию, источники в полицейском спецназе и врачей, а также собрала данные, якобы указывающие на применение бромбензилцианида. По данным следствия, в Грузии использовали другое химическое вещество для добавления в воду при применении водометов. "В результате оперативных и следственных действий установлено, что химический порошок, который был приобретен МВД Грузии и в течение многих лет во время акций по мере необходимости использовался для управления массами, – это хлорбензальмалондинитрил", – говорится в заявлении по итогам расследования. По данным СГБ, хлорбензальмалондинитрил МВД Грузии приобрело у израильской компании 18 декабря 2007 года и 27 марта 2009 года вместе с растворителем трихлорэтилен. "Что касается вещества бромобензилцианид, он же "камит", – такое вещество министерство внутренних дел Грузии никогда не приобретало", – отмечено в заявлении. Также следствие опровергло информацию об использовании "камита" в 2024 году. По данным Службы СГБ, в рамках расследования уголовного дела, касающегося как информации, представленной в сюжете телекомпании BBC, так и кампании, проводимой в Грузии на ее основе, было проведено более 160 следственных действий, допрошено 93 свидетеля, изъято до 25 образцов исследования из баз первого и второго управлений департамента специальных задач министерства внутренних дел.Так, по итогам расследования, по данным СГБ, ни один из свидетелей, на чьих заключениях или данных основывалась информация, распространенная BBC, не подтвердил, что их данные или заключения касались отравляющего химического вещества "камит". Кроме того, СГБ Грузии отмечает, что Лаша Шергелашвили, на информации которого в значительной степени основывались соображения автора сюжета, подготовленного BBC, находится в розыске по делу о тайнике оружия вблизи Тбилиси. Сам Шергелашвили в настоящее время находится в Украине. Служба государственной безопасности продолжает расследование о возможном преступлении, предусмотренном статьей "Помощь иностранной организации во враждебной деятельности". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

