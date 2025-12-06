https://sputnik-georgia.ru/20251206/navodneniya-v-indonezii-chislo-pogibshikh-prevysilo-900-chelovek-296090677.html

Наводнения в Индонезии: число погибших превысило 900 человек

Наводнения в Индонезии: число погибших превысило 900 человек

Свыше миллиона граждан были вынуждены покинуть свои дома в связи со стихийным бедствием

ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Количество жертв наводнений и оползней в Индонезии увеличилось до 908 человек, поиски 410 пострадавших все еще ведутся, следует из данных местных властей.Наводнения и оползни произошли в индонезийских провинциях Северная Суматра, Ачех и Западная Суматра после обильных дождей."Обзор последствий стихийных бедствий: погибли 908 человек, пропали 410 человек, ранены 4 200 человек", – сообщили в Национальном агентстве по стихийным бедствиям.Отмечается, что более миллиона граждан были вынуждены покинуть свои дома в связи со стихийным бедствием.Министерство охраны окружающей среды Индонезии уже заявило, что в катастрофических последствиях ливней отчасти виноваты компании, занимающиеся добычей полезных ископаемых в пострадавших регионах и бесконтрольно вырубающие леса, которые могли бы сдержать потоки воды. Сообщается, что в отношении некоторых из компаний уже началось расследование.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

