Телеканалы в Грузии стали получать больше денег от рекламы – новая статистика

Доходы включают в себя прямую рекламу, спонсорство, размещение продукта, объявления и телемагазины

ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Доходы от рекламы телерадиовещателей Грузии в третьем квартале 2025 года выросли на 85% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составили 29,5 миллиона лари, говорится в сообщении Национальной комиссии по коммуникациям. Эти доходы включают в себя прямую рекламу, спонсорство, размещение продукта, объявления и телемагазины. По данным комиссии, доход телекомпаний составил 31,4 миллиона лари, что на 73,6% больше показателя аналогичного периода 2024 года. Доход телеканала "Рустави 2" увеличился на 4,6 миллиона лари и составил в общей сложности 6,7 миллиона лари. Доходы телеканала PostTV увеличились на полмиллиона лари и составили 1,9 миллиона лари. Коммерческий доход от рекламы телекомпании "Пирвели" увеличился на 0,1 миллиона лари и в третьем квартале 2025 года составил 1,3 миллиона лари. Доход телекомпании "Формула" остался неизменным и составил 0,8 миллиона лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

