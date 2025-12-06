https://sputnik-georgia.ru/20251206/trevozhnost-ili-krinzh-nazvano-slovo-goda--2025--296090216.html

"Тревожность" или "кринж"? Названо "Слово года – 2025"

"Тревожность" или "кринж"? Названо "Слово года – 2025"

06.12.2025

ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Слово "тревожность" признали всенародным "Словом года – 2025" по итогам голосования, сообщает РИА Новости. "Слово набрало наибольшее количество голосов пользователей (36%), отразив эмоциональное состояние общества в 2025 году", – говорится в сообщении. В списке среди других претендентов на победу были слова "кринж", "договорнячок", "надежда", "любовь". В других номинациях победили "окак" (в номинации "Сленг"), "ИИ" (в категории "Гуманитарная сфера") и "промпт" (в категории "Техносфера"). Организаторами голосования стали импринт "Лингва", издательство "Мир и Образование" и филологический проект "Скворцовские чтения". Проект реализуется по трем направлениям – "Всенародное слово" выбирают интернет-пользователи, а победителей в остальных трех сферах выбирают рабочие группы из экспертов в соответствующих областях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

