Турция вышла на первое место по импорту медикаментов в Грузию

Также лекарственные препараты завозят в Грузию из Индии, Германии, Венгрии, Франции, Швейцарии, Египта, Литвы, Словении и Нидерландов 06.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Треть всех медикаментов, импортированных в Грузию за 10 месяцев 2025 года, составили лекарства из Турции, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики "Сакстат". По данным "Сакстата", всего в период с января по октябрь включительно в Грузию завезли 12 926 тонн медикаментов на сумму 559,9 миллиона долларов, из которых 4 134,4 тонны из Турции на сумму 139,1 миллиона долларов. Также лекарственные препараты завозят в Грузию из Индии, Германии, Венгрии, Франции, Швейцарии, Египта, Литвы, Словении и Нидерландов. Власти Грузии в 2022 году упростили завоз медикаментов из Турции, тем самым значительно снизив цены на лекарства. После открытия турецкого рынка цены на лекарства в Грузии упали на 60-80%. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

