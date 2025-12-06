Валютные резервы Нацбанка Грузии обновили исторический максимум

https://sputnik-georgia.ru/20251206/valyutnye-rezervy-natsbanka-gruzii-obnovili-istoricheskiy-maksimum-296084768.html

За 2024 год международные резервы снизились на 562,1 миллиона лари, за 2023 год – выросли на 101,5 миллиона лари, а за 2022 год – на 628,1 миллиона долларов

ТБИЛИСИ, 6 дек — Sputnik. Международные резервы на 31 октября 2025 года, согласно предварительным данным, составили 5,8 миллиарда долларов и достигли исторического максимума, говорится на сайте Национального банка Грузии.В предыдущий раз международные резервы Нацбанка Грузии достигали исторического максимума 30 сентября 2025 года – 5 602,9 миллиона долларов.За январь-октябрь резервы выросли на 1 367,5 миллиона долларов, в октябре – на 213,2 миллиона долларов. По мнению аналитиков, изменение объема резервов связано с операциями правительства и Нацбанка Грузии на валютном рынке, а также за счет роста стоимости золота.За 2024 год международные резервы снизились на 562,1 миллиона лари, за 2023 год – выросли на 101,5 миллиона лари, а за 2022 год – на 628,1 миллиона долларов.Структура международных резервовМеждународные резервы, конвертированные в иностранную валюту, являются основной частью резервов Нацбанка и составляют 4,4 миллиарда долларов, говорится на сайте регулятора.В их структуру входят средства, размещенные в ценных бумагах (3,1 миллиарда долларов), и валюта, хранящаяся на счетах иностранных банков и МВФ (1,3 миллиарда долларов).Кроме того, в резервы Нацбанка входят средства, размещенные в специальные средства заимствования (SDR) – 472,2 миллиона долларов, а резервная позиция в МВФ составляет 29,6 тысячи долларов. Средства в золоте составили 961,8 миллиона лари.Стоимость других активов в структуре валютных резервов отрицательна и составляет 916,1 тысячи долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

