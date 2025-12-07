"Облачный танцор" — цвет 2026 года

Pantone, мировой авторитет в области цвета и поставщик профессиональных стандартов цветового языка и цифровых решений для дизайнерского сообщества. Институт представил 11-4201 Cloud Dancer, пушистый белый, наполненный чувством безмятежности, в качестве Цвета года на 2026 год. Эфемерный белый оттенок служит символом умиротворяющего влияния в лихорадочном обществе, заново открывающем ценность взвешенного подхода и тихого созерцания.
Институт Pantone выбрал цвет 2026 года: это "облачный танцор"
