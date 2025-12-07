Грузия
"Облачный танцор" — цвет 2026 года
"Облачный танцор" — цвет 2026 года
Институт Pantone выбрал цвет 2026 года: это "облачный танцор" 07.12.2025
2025-12-07T10:17+0400
2025-12-07T10:17+0400
Pantone, мировой авторитет в области цвета и поставщик профессиональных стандартов цветового языка и цифровых решений для дизайнерского сообщества. Институт представил 11-4201 Cloud Dancer, пушистый белый, наполненный чувством безмятежности, в качестве Цвета года на 2026 год. Эфемерный белый оттенок служит символом умиротворяющего влияния в лихорадочном обществе, заново открывающем ценность взвешенного подхода и тихого созерцания.
"Облачный танцор" — цвет 2026 года

10:17 07.12.2025
Институт Pantone выбрал цвет 2026 года: это "облачный танцор"
Pantone, мировой авторитет в области цвета и поставщик профессиональных стандартов цветового языка и цифровых решений для дизайнерского сообщества. Институт представил 11-4201 Cloud Dancer, пушистый белый, наполненный чувством безмятежности, в качестве Цвета года на 2026 год.
Эфемерный белый оттенок служит символом умиротворяющего влияния в лихорадочном обществе, заново открывающем ценность взвешенного подхода и тихого созерцания.
Главным цветом 2026 года будет "облачный танцор".

Главным цветом 2026 года будет "облачный танцор".

По словам исполнительного директора института цвета Литрис Айсман, он символизирует чистый холст, который открывает "новые горизонты и способы мышления".

По словам исполнительного директора института цвета Литрис Айсман, он символизирует чистый холст, который открывает "новые горизонты и способы мышления".

Она отметила, что оттенок также означает ясность".

Она отметила, что оттенок также означает ясность".

Cloud Dancer, осознанно воплощающий идею упрощения, помогает сосредоточиться, избавляя от отвлекающего внешнего воздействия.

Cloud Dancer, осознанно воплощающий идею упрощения, помогает сосредоточиться, избавляя от отвлекающего внешнего воздействия.

Восточнотиморские демонстранты, раскрасившие лица в белый цвет.

Восточнотиморские демонстранты, раскрасившие лица в белый цвет.

Американский институт Pantone выбирает главный цвет ежегодно с 2000 года.

Американский институт Pantone выбирает главный цвет ежегодно с 2000 года.

Намерзающий лёд на Москве-реке.

Намерзающий лёд на Москве-реке.

Белый или его оттенки еще ни разу не оказывались в этом списке.

Белый или его оттенки еще ни разу не оказывались в этом списке.

0