Дорогу в высокогорной Грузии закрыли для транспорта из-за метеоусловий
Дорогу в высокогорной Грузии закрыли для транспорта из-за метеоусловий
07.12.2025
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Дорога внутригосударственного значения Ничбиси - Дидгори - Диди Тонети закрылась в регионе Квемо Картли из-за сильного снега, гололеда и плохой видимости, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии. По данным департамента, запрет на движение автотранспорта введен на всех участках дороги для всех видов транспортных средств. Движение автотранспорта будет восстановлено только после полной очистки дороги, отметили в ведомстве. Между тем в сторону Диди Тонети открыты альтернативные пути, по которым автомобили могут добраться до места назначения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
Дорогу в высокогорной Грузии закрыли для транспорта из-за метеоусловий

19:22 07.12.2025
Движение автотранспорта будет восстановлено только после полной очистки дороги
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Дорога внутригосударственного значения Ничбиси - Дидгори - Диди Тонети закрылась в регионе Квемо Картли из-за сильного снега, гололеда и плохой видимости, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.
По данным департамента, запрет на движение автотранспорта введен на всех участках дороги для всех видов транспортных средств.
Движение автотранспорта будет восстановлено только после полной очистки дороги, отметили в ведомстве.
Между тем в сторону Диди Тонети открыты альтернативные пути, по которым автомобили могут добраться до места назначения.
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
