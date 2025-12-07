https://sputnik-georgia.ru/20251207/fk-iberiya-1999-stal-chempionom-gruzii-po-futbolu-296104326.html
ФК "Иберия 1999" стал чемпионом Грузии по футболу
ФК "Иберия 1999" стал чемпионом Грузии по футболу
Sputnik Грузия
Клуб из Гори "Дила" также имел шансы на чемпионство, но сыграл дома вничью 2:2 с тбилисским "Динамо" и завершил сезон вице-чемпионом 07.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-07T18:14+0400
2025-12-07T18:14+0400
2025-12-07T18:25+0400
спорт
грузия
новости
фк "сабуртало"
футбол
чемпионат грузии по футболу
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/07/296104155_0:37:1440:847_1920x0_80_0_0_00a62828bc2ea1f8166fa2e6dbd00f49.jpg
ТБИЛИСИ, 7 дек – Sputnik. ФК "Иберия 1999" стал чемпионом Национальной лиги Грузии во второй раз подряд и в третий раз в истории чемпионата. В последнем 36-м туре чемпионата команда под руководством Гуги Нергадзе обыграла "Гагру" со счетом 2:1. Голы в составе чемпиона забили Георгий Джинджолава и Гизо Мамагеишвили. Клуб из Гори "Дила" также имел шансы на чемпионство, но сыграл дома вничью 2:2 с тбилисским "Динамо" и завершил сезон вице-чемпионом. "Колхети" из Поти вылетел из Национальной лиги, а "Гареджи" и "Телави" продолжат борьбу за выживание в плей-офф. "Иберия" благодаря этой победе получила право на участие в Лиге чемпионов, а команды "Дила", "Торпедо" и тбилисское "Динамо" вышли в квалификационный этап Конференц-лиги.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/07/296104155_160:0:1440:960_1920x0_80_0_0_acdf284a7df772b65ed38a91a6a2b055.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, фк "сабуртало", футбол, чемпионат грузии по футболу
спорт, грузия, новости, фк "сабуртало", футбол, чемпионат грузии по футболу
ФК "Иберия 1999" стал чемпионом Грузии по футболу
18:14 07.12.2025 (обновлено: 18:25 07.12.2025)
Клуб из Гори "Дила" также имел шансы на чемпионство, но сыграл дома вничью 2:2 с тбилисским "Динамо" и завершил сезон вице-чемпионом
ТБИЛИСИ, 7 дек – Sputnik. ФК "Иберия 1999" стал чемпионом Национальной лиги Грузии во второй раз подряд и в третий раз в истории чемпионата.
В последнем 36-м туре чемпионата команда под руководством Гуги Нергадзе обыграла "Гагру" со счетом 2:1. Голы в составе чемпиона забили Георгий Джинджолава и Гизо Мамагеишвили.
Клуб из Гори "Дила" также имел шансы на чемпионство, но сыграл дома вничью 2:2 с тбилисским "Динамо" и завершил сезон вице-чемпионом.
"Колхети" из Поти вылетел из Национальной лиги, а "Гареджи" и "Телави" продолжат борьбу за выживание в плей-офф.
"Иберия" благодаря этой победе получила право на участие в Лиге чемпионов, а команды "Дила", "Торпедо" и тбилисское "Динамо" вышли в квалификационный этап Конференц-лиги.