ФК "Иберия 1999" стал чемпионом Грузии по футболу

ФК "Иберия 1999" стал чемпионом Грузии по футболу

ТБИЛИСИ, 7 дек – Sputnik. ФК "Иберия 1999" стал чемпионом Национальной лиги Грузии во второй раз подряд и в третий раз в истории чемпионата. В последнем 36-м туре чемпионата команда под руководством Гуги Нергадзе обыграла "Гагру" со счетом 2:1. Голы в составе чемпиона забили Георгий Джинджолава и Гизо Мамагеишвили. Клуб из Гори "Дила" также имел шансы на чемпионство, но сыграл дома вничью 2:2 с тбилисским "Динамо" и завершил сезон вице-чемпионом. "Колхети" из Поти вылетел из Национальной лиги, а "Гареджи" и "Телави" продолжат борьбу за выживание в плей-офф. "Иберия" благодаря этой победе получила право на участие в Лиге чемпионов, а команды "Дила", "Торпедо" и тбилисское "Динамо" вышли в квалификационный этап Конференц-лиги.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

