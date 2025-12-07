Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20251207/fk-iberiya-1999-stal-chempionom-gruzii-po-futbolu-296104326.html
ФК "Иберия 1999" стал чемпионом Грузии по футболу
ФК "Иберия 1999" стал чемпионом Грузии по футболу
Sputnik Грузия
Клуб из Гори "Дила" также имел шансы на чемпионство, но сыграл дома вничью 2:2 с тбилисским "Динамо" и завершил сезон вице-чемпионом 07.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-07T18:14+0400
2025-12-07T18:25+0400
спорт
грузия
новости
фк "сабуртало"
футбол
чемпионат грузии по футболу
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/07/296104155_0:37:1440:847_1920x0_80_0_0_00a62828bc2ea1f8166fa2e6dbd00f49.jpg
ТБИЛИСИ, 7 дек – Sputnik. ФК "Иберия 1999" стал чемпионом Национальной лиги Грузии во второй раз подряд и в третий раз в истории чемпионата. В последнем 36-м туре чемпионата команда под руководством Гуги Нергадзе обыграла "Гагру" со счетом 2:1. Голы в составе чемпиона забили Георгий Джинджолава и Гизо Мамагеишвили. Клуб из Гори "Дила" также имел шансы на чемпионство, но сыграл дома вничью 2:2 с тбилисским "Динамо" и завершил сезон вице-чемпионом. "Колхети" из Поти вылетел из Национальной лиги, а "Гареджи" и "Телави" продолжат борьбу за выживание в плей-офф. "Иберия" благодаря этой победе получила право на участие в Лиге чемпионов, а команды "Дила", "Торпедо" и тбилисское "Динамо" вышли в квалификационный этап Конференц-лиги.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/07/296104155_160:0:1440:960_1920x0_80_0_0_acdf284a7df772b65ed38a91a6a2b055.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
спорт, грузия, новости, фк "сабуртало", футбол, чемпионат грузии по футболу
спорт, грузия, новости, фк "сабуртало", футбол, чемпионат грузии по футболу

ФК "Иберия 1999" стал чемпионом Грузии по футболу

18:14 07.12.2025 (обновлено: 18:25 07.12.2025)
© Erovnuli LigaЧемпион Грузии по футболу 2025 года ФК "Иберия 1999"
Чемпион Грузии по футболу 2025 года ФК Иберия 1999 - Sputnik Грузия, 1920, 07.12.2025
© Erovnuli Liga
Подписаться
Клуб из Гори "Дила" также имел шансы на чемпионство, но сыграл дома вничью 2:2 с тбилисским "Динамо" и завершил сезон вице-чемпионом
ТБИЛИСИ, 7 дек – Sputnik. ФК "Иберия 1999" стал чемпионом Национальной лиги Грузии во второй раз подряд и в третий раз в истории чемпионата.
В последнем 36-м туре чемпионата команда под руководством Гуги Нергадзе обыграла "Гагру" со счетом 2:1. Голы в составе чемпиона забили Георгий Джинджолава и Гизо Мамагеишвили.
Клуб из Гори "Дила" также имел шансы на чемпионство, но сыграл дома вничью 2:2 с тбилисским "Динамо" и завершил сезон вице-чемпионом.
"Колхети" из Поти вылетел из Национальной лиги, а "Гареджи" и "Телави" продолжат борьбу за выживание в плей-офф.
"Иберия" благодаря этой победе получила право на участие в Лиге чемпионов, а команды "Дила", "Торпедо" и тбилисское "Динамо" вышли в квалификационный этап Конференц-лиги.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0