Гражданину Германии грозит в Грузии бессрочное заключение за сбыт наркотиков

ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Полиция Аджария задержала гражданина Германии по обвинению в содействии незаконному приобретению, хранению и сбыту наркотических средств в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе ведомства. Обвиняемому 23 года. Ему грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение. В ходе обыска по месту временного проживания обвиняемого сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественного доказательства наркотическое средство метадон в особо крупном размере, приготовленное к сбыту. Также полиция изъяла материалы, необходимые для упаковки наркотиков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

