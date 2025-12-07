https://sputnik-georgia.ru/20251207/grazhdaninu-germanii-grozit-v-gruzii-bessrochnoe-zaklyuchenie-za-sbyt-narkotikov-296103250.html
Гражданину Германии грозит в Грузии бессрочное заключение за сбыт наркотиков
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
15:51 07.12.2025 (обновлено: 16:35 07.12.2025)
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Полиция Аджария задержала гражданина Германии по обвинению в содействии незаконному приобретению, хранению и сбыту наркотических средств в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обвиняемому 23 года. Ему грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.
В ходе обыска по месту временного проживания обвиняемого сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественного доказательства наркотическое средство метадон в особо крупном размере, приготовленное к сбыту.
Также полиция изъяла материалы, необходимые для упаковки наркотиков.