https://sputnik-georgia.ru/20251207/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-7-dekabrya-2025-296082412.html

Какой сегодня церковный праздник: 7 декабря 2025

Какой сегодня церковный праздник: 7 декабря 2025

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 7 декабря отмечают день памяти святых Екатерины, Августы, Порфирия, Меркурия, Мастридии и других 07.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-07T01:01+0400

2025-12-07T01:01+0400

2025-12-07T01:01+0400

справки

религия

календарь религиозных праздников

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24769/52/247695295_0:158:3001:1846_1920x0_80_0_0_f3b68d79a91bca59b66123c0b0d95fff.jpg

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Святые мученикиПо церковному календарю 7 декабря поминают святых Екатерину, Августу, Порфирия и других мучеников, пострадавших за веру во время правления Максимина (305-313).Великомученица Екатерина родилась в богатой и знатной семье. Ее отец был правителем Александрии Египетской во время правления Максимина. Дева, обладавшая редкой красотой и получившая блестящее образование, заявила, что выйдет замуж только за того, кто превзойдет ее во всем: знатности, богатстве, мудрости и красоте.Мечеть, синагога и церкви в одном квартале - как в Тбилиси уживаются все религии >>>Екатерина вместе с матерью, тайной христианкой, пошла за советом к святому старцу, жившему уединенно в пещере недалеко от города. По словам подвижника, единственный юноша, превосходящий деву во всем, это Господь.Он наставил деву в вере Христовой, крестил ее, заповедал хранить целомудрие и постоянно молиться. Всю ночь молилась Екатерина и удостоилась видеть Пресвятую Богородицу с Младенцем. Господь ласково смотрел на деву и, дав ей перстень, обручил ее Себе. Когда святая проснулась, на ее пальце светилось кольцо – дар Небесного Жениха.В Александрии в это время праздновали языческое торжество. К приезду императора выявляли тайных христиан и подвергали их пыткам. Екатерина, желая облегчить участь мучеников, пошла к главному жрецу и императору, обвинив их в заблуждении.Максимин, плененный красотой девушки, пытался супружеством и богатством уговорить ее отречься. Но, получив отказ, велел красавицу пытать и бросить в темницу. Императрица Августа и воевода Порфирий, навестившие исповедницу в тюрьме, пораженные силой ее духа, уверовали в Спасителя.На следующий день великомученице вновь предложили отречься под угрозой колесования. Екатерина мужественно подошла к колесам, но ангел Господень сокрушил орудие казни, куски которого, разлетевшись, перебили многих язычников.Императрица, воевода и 200 воинов, присутствовавшие при чуде, исповедали себя христианами и были обезглавлены вместе с великомученицей. Мощи святой ангелы перенесли на Синайскую гору.Меркурий КападокийскийПо церковному календарю 7 декабря поминают великомученика Меркурия, пострадавшего за веру при императоре Декии (249-251).По происхождению будущий святой был скифом и служил в римской армии. Как-то Меркурию перед решающим сражением с варварами было видение. Ангел ему подал меч и сказал: "Когда победишь, не забудь Господа твоего". Воин сражался отважно и помог римлянам одержать победу.Благодарный император сделал его военачальником. Тогда Меркурию вновь явившийся ангел напомнил, кем эта победа была дарована. Вспомнив, что отец его был христианином, Меркурий принял крещение.Отказавшись поклониться языческим богам, святой открыто признался, что верует в Христа. Исповедника приговорили к пыткам и казнили.Мастридия АлександрийскаяПо церковному календарю 7 декабря поминают преподобную Мастридию, жившую в Александрии Египетской.Посвятив жизнь Господу, будущая святая постоянно молилась, соблюдая пост и безмолвие. Но один юноша, воспылав к ней страстью, стал преследовать ее так, что дева была вынуждена не выходить из дома.Заботясь о спасении юноши, которого она невольно ввела в искушение, Мастридия позвала его в свой дом. Преподобная, узнав, что ее прекрасные глаза его особенно прельщают, выколола их с полным самоотречением челноком, которым ткала полотно.Так дева избавила себя и юношу от соблазна. Он, приняв постриг, жил строгим аскетом, а святая мирно окончила свою жизнь в трудах о Господе.ИмениныПо церковному календарю 7 декабря именины отмечают Августа, Анисья, Екатерина, Александр, Алексей, Григорий, Евгений, Евграф, Иван, Марк, Михаил, Митрофан, Прокопий, Порфирий, Симон и Христофор.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

справки , религия , календарь религиозных праздников