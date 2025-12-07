https://sputnik-georgia.ru/20251207/kvaratskheliya-oformil-pervyy-dubl-v-chempionate-frantsii-296101403.html

Кварацхелия оформил первый дубль в чемпионате Франции

Кварацхелия оформил первый дубль в чемпионате Франции

Sputnik Грузия

Грузинский легионер открыл счет на 28-й минуте, а затем оформил дубль на 67-й 07.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-07T13:37+0400

2025-12-07T13:37+0400

2025-12-07T13:37+0400

спорт

грузия

новости

франция

хвича кварацхелия

футбол

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/01/293602130_0:0:800:451_1920x0_80_0_0_d4583e2464b05df1d18b53401c30e258.jpg

ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Грузинский вингер "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия оформил свой первый дубль во французской Лиге 1 и был признан лучшим игроком матча против "Ренна". Матч завершился со счетом 5:0 в пользу парижан. В матче 15-го тура Кварацхелия вышел на поле в стартовом составе французского гранда и провел на поле 70 минут. Грузинский легионер открыл счет на 28-й минуте, а затем оформил дубль на 67-й. Помимо грузинского игрока, по одному голу забили Сени Маюлу, Ибрагим Мбае и Гонсало Рамуш. Свой первый матч в сезоне в Лиге 1 провел российский вратарь Матвей Сафонов, который сохранил ворота сухими. "ПСЖ" занимает второе место в Лиге 1 с 30 очками после 15 туров. У Кварацхелия в активе 3 гола и 3 результативные передачи в 13 матчах этого сезона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

франция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, франция, хвича кварацхелия, футбол