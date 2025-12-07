https://sputnik-georgia.ru/20251207/ot-tu-134-do-boingov-kak-razvivalas-gruzinskaya-aviatsiya---video-296109340.html

От Ту-134 до “Боингов”: как развивалась грузинская авиация - видео

История грузинской гражданской авиации началась еще в советское время, но как независимая отрасль она формировалась после распада СССР. 07.12.2025, Sputnik Грузия

Авиакомпания Air Georgia была создана в начале 1990-х годов, ее рейсы выполнялись на самолетах Ту-134. Airzena была создана в 1993 году, начала чартерные рейсы в 1994-м, используя Ил-62М. Регулярные рейсы компания стала выполнять с 1997 года.В 1999 году компании объединились, став Airzena Georgian Airlines, позже изменив название на Georgian Airways. В 2000 году авиакомпания перешла на самолеты Boeing 737-500, отказавшись от использования Ту-134. Позже ею были приобретены самолеты Bombardier, Embraer, Cessna, и сегодня это самая крупная авиакомпания Грузии, хотя позже были созданы Georgian Wings, MyWay Airlines, Tbilisi Airways, Vanilla Sky (Ak-Air Georgia). Грузинские пассажирские самолеты сегодня регулярно летают в 12 стран по 20 направлениям.

