Полицейская академия Грузии получит статус вуза: в закон "О полиции" вносят поправки
Полицейская академия Грузии получит статус вуза: в закон "О полиции" вносят поправки
Предоставление академии статуса высшего учебного заведения для полиции будет способствовать популяризации полицейской профессии 07.12.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Полицейская академия Грузии станет высшим учебным заведением – соответствующие поправки будут внесены в закон "О полиции", говорится в распространенном пресс-службой правительства сообщении. Прием студентов в полицейскую академию планируется начать в сентябре 2027 года. На первом этапе в академию зачислят 44 студента, которые не будут платить за обучение и будут обеспечены необходимым оборудованием, материалами, питанием, соответствующей формой одежды, поощрениями и обязательной госстраховкой. Также на период обучения студенту может быть предоставлено общежитие. Полицейская академия будет реализовывать программы высшего образования в целях подготовки кадров полиции, обладающих правовыми и профессиональными компетенциями. В частности, согласно законопроекту, на указанную программу будет зачислено лицо, соответствующее установленным законом требованиям для поступления на службу в полицию, успешно прошедшее проверку и сдавшее "Единые национальные экзамены". Программа высшего образования будет включать физическую, тактическую и огневую подготовку, а также обязательные специальные предметы по изучению общественной безопасности и деятельности полиции. В законопроекте говорится, что при зачислении в программу высшего образования Полицейской академии студенту будет присваиваться младшее специальное звание – рядовой, а выпускнику – среднее специальное звание – лейтенант. Согласно законопроекту, период обучения в Полицейской академии будет засчитываться в календарный год службы студента.
Прием студентов в полицейскую академию планируется начать в сентябре 2027 года. На первом этапе в академию зачислят 44 студента, которые не будут платить за обучение и будут обеспечены необходимым оборудованием, материалами, питанием, соответствующей формой одежды, поощрениями и обязательной госстраховкой. Также на период обучения студенту может быть предоставлено общежитие.
Согласно законопроекту, предоставление академии статуса высшего учебного заведения позволит популяризировать полицейскую профессию, сформировать академический кадровый состав полиции, повысить эффективность ее деятельности, усилить социальную ориентацию и сформировать единое видение ее работы.
Полицейская академия будет реализовывать программы высшего образования в целях подготовки кадров полиции, обладающих правовыми и профессиональными компетенциями.
В частности, согласно законопроекту, на указанную программу будет зачислено лицо, соответствующее установленным законом требованиям для поступления на службу в полицию, успешно прошедшее проверку и сдавшее "Единые национальные экзамены".
Программа высшего образования будет включать физическую, тактическую и огневую подготовку, а также обязательные специальные предметы по изучению общественной безопасности и деятельности полиции.
В законопроекте говорится, что при зачислении в программу высшего образования Полицейской академии студенту будет присваиваться младшее специальное звание – рядовой, а выпускнику – среднее специальное звание – лейтенант.
Согласно законопроекту, период обучения в Полицейской академии будет засчитываться в календарный год службы студента.