https://sputnik-georgia.ru/20251207/politseyskaya-akademiya-gruzii-poluchit-status-vuza-v-zakon-o-politsii-vnosyat-popravki-296105133.html

Полицейская академия Грузии получит статус вуза: в закон "О полиции" вносят поправки

Полицейская академия Грузии получит статус вуза: в закон "О полиции" вносят поправки

Sputnik Грузия

Предоставление академии статуса высшего учебного заведения для полиции будет способствовать популяризации полицейской профессии 07.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-07T22:38+0400

2025-12-07T22:38+0400

2025-12-07T22:38+0400

грузия

новости

общество

мвд грузии

полиция

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23075/48/230754845_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_107e122548715c46bd2b0b7205000f86.jpg

ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Полицейская академия Грузии станет высшим учебным заведением – соответствующие поправки будут внесены в закон "О полиции", говорится в распространенном пресс-службой правительства сообщении. Прием студентов в полицейскую академию планируется начать в сентябре 2027 года. На первом этапе в академию зачислят 44 студента, которые не будут платить за обучение и будут обеспечены необходимым оборудованием, материалами, питанием, соответствующей формой одежды, поощрениями и обязательной госстраховкой. Также на период обучения студенту может быть предоставлено общежитие. Полицейская академия будет реализовывать программы высшего образования в целях подготовки кадров полиции, обладающих правовыми и профессиональными компетенциями. В частности, согласно законопроекту, на указанную программу будет зачислено лицо, соответствующее установленным законом требованиям для поступления на службу в полицию, успешно прошедшее проверку и сдавшее "Единые национальные экзамены". Программа высшего образования будет включать физическую, тактическую и огневую подготовку, а также обязательные специальные предметы по изучению общественной безопасности и деятельности полиции. В законопроекте говорится, что при зачислении в программу высшего образования Полицейской академии студенту будет присваиваться младшее специальное звание – рядовой, а выпускнику – среднее специальное звание – лейтенант. Согласно законопроекту, период обучения в Полицейской академии будет засчитываться в календарный год службы студента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, мвд грузии, полиция