https://sputnik-georgia.ru/20251207/poteri-es-ot-sanktsiy-protiv-rossii-za-tri-goda---mid-rf-privel-dannye-296101538.html
Потери ЕС от санкций против России за три года – МИД РФ привел данные
Потери ЕС от санкций против России за три года – МИД РФ привел данные
Sputnik Грузия
Внешнеполитическое ведомство РФ привело оценки ООН, согласно которым санкции провоцируют риски для всей мировой экономики 07.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-07T12:31+0400
2025-12-07T12:31+0400
2025-12-07T12:59+0400
россия
в мире
политика
мид россии
оон
европа
евросоюз
антироссийские санкции
обострение ситуации вокруг украины
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/17/272419164_0:230:3077:1961_1920x0_80_0_0_716884f3ab52ccfd065442e98cc56fcf.jpg
ТБИЛИСИ, 7 дек – Sputnik. Министерство иностранных дел России озвучило потери Евросоюза от санкций против РФ за 2022-2025 годы."Только от антироссийских рестрикций европейская экономика в 2022-2025 годах понесла потери на сумму до 1,6 триллиона евро", – говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства РФ.В МИД подчеркнули, что санкции против России за последние годы стали беспрецедентными, однако российская экономика все равно показала устойчивость, а серьезные убытки понесли инициаторы рестрикций.Власти России неоднократно заявляли о том, что страна справляется с санкционным давлением. Москва констатировала нехватку мужества у Запада признать, что санкции против России ни к чему не привели. В странах Запада также звучали мнения о том, что санкции против России не привели к нужному эффекту.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
европа
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/17/272419164_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_54a35ce9a81861a7aedda97a894e6457.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, в мире, политика, мид россии, оон, европа, евросоюз, антироссийские санкции, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, политика, мид россии, оон, европа, евросоюз, антироссийские санкции, обострение ситуации вокруг украины
Потери ЕС от санкций против России за три года – МИД РФ привел данные
12:31 07.12.2025 (обновлено: 12:59 07.12.2025)
Внешнеполитическое ведомство РФ привело оценки ООН, согласно которым санкции провоцируют риски для всей мировой экономики
ТБИЛИСИ, 7 дек – Sputnik. Министерство иностранных дел России озвучило потери Евросоюза от санкций против РФ за 2022-2025 годы.
"Только от антироссийских рестрикций европейская экономика в 2022-2025 годах понесла потери на сумму до 1,6 триллиона евро", – говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства РФ.
В МИД подчеркнули, что санкции против России за последние годы стали беспрецедентными, однако российская экономика все равно показала устойчивость, а серьезные убытки понесли инициаторы рестрикций.
"Санкции провоцируют системные риски для всей мировой экономики: дефицит энергии и продовольствия, увеличение долговой нагрузки, снижение доверия к финансовой архитектуре", – привели в ведомстве оценки ООН.
Власти России неоднократно заявляли о том, что страна справляется с санкционным давлением. Москва констатировала нехватку мужества у Запада признать, что санкции против России ни к чему не привели. В странах Запада также звучали мнения о том, что санкции против России не привели к нужному эффекту.