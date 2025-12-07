https://sputnik-georgia.ru/20251207/poteri-es-ot-sanktsiy-protiv-rossii-za-tri-goda---mid-rf-privel-dannye-296101538.html

Потери ЕС от санкций против России за три года – МИД РФ привел данные

07.12.2025

ТБИЛИСИ, 7 дек – Sputnik. Министерство иностранных дел России озвучило потери Евросоюза от санкций против РФ за 2022-2025 годы."Только от антироссийских рестрикций европейская экономика в 2022-2025 годах понесла потери на сумму до 1,6 триллиона евро", – говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства РФ.В МИД подчеркнули, что санкции против России за последние годы стали беспрецедентными, однако российская экономика все равно показала устойчивость, а серьезные убытки понесли инициаторы рестрикций.Власти России неоднократно заявляли о том, что страна справляется с санкционным давлением. Москва констатировала нехватку мужества у Запада признать, что санкции против России ни к чему не привели. В странах Запада также звучали мнения о том, что санкции против России не привели к нужному эффекту.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

