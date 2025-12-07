https://sputnik-georgia.ru/20251207/premer-raspredelenie-kvot-po-vuzam-proizoydet-na-osnove-analiza-rynka-truda-v-gruzii-296101271.html
Премьер: распределение квот по вузам произойдет на основе анализа рынка труда в Грузии
В последние годы прием студентов в вузы никогда не основывался на глубоком анализе рынка труда, заявил Кобахидзе 07.12.2025
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Общее количество принятых в государственные вузы студентов останется практически прежним, а распределение квот по факультетам будет осуществляться на основе анализа рынка труда, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге в администрации правительства. Правительство Грузии в октябре представило масштабную реформу высшего образования, которая, по словам премьера, поможет сократить отток молодежи за рубеж и будет способствовать развитию образовательной системы в регионах. Главная цель реформы – обеспечить в Грузии такое же качество высшего образования, какое сегодня получают студенты в других странах. По словам премьера, в последние годы прием студентов в вузы никогда не основывался на глубоком анализе рынка труда. "Никто не подсчитывал, сколько нам нужно юристов, сколько экономистов, строителей, инженеров, врачей и представителей других профессий. Сейчас мы активно работаем над анализом рынка труда. В ближайшее время у нас появится первичный документ, и когда весной следующего года будет объявлен прием, этот прием будет осуществляться на основе анализа рынка труда", - подчеркнул Кобахидзе. Ранее премьер заявил, что государственные вузы со следующего учебного года прекратят прием иностранных студентов. Кроме того, оплату за обучение для поступивших студентов полностью возьмет на себя государство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
2025
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/07/296101106_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_182191304982568e8582ca6d76771a67.jpg
