https://sputnik-georgia.ru/20251207/rossiya-vozobnovila-import-ustrits-iz-gruzii-296104884.html
Россия возобновила импорт устриц из Грузии
Россия возобновила импорт устриц из Грузии
Sputnik Грузия
Траты российских компаний на этих моллюсков в середине осени составили 43,9 тысячи долларов 07.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-07T20:25+0400
2025-12-07T20:25+0400
2025-12-07T20:25+0400
россия
экономика
новости
грузия
статистика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/15/251533059_0:101:2041:1249_1920x0_80_0_0_9163fb5bf52de267f52a85863f1eb2b4.jpg
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Россия в октябре впервые за год ввезла устрицы из Грузии, выяснило РИА Новости, изучив таможенную статистику страны. Траты российских компаний на них в середине осени составили 43,9 тысячи долларов. Последний раз Россия ввозила этих моллюсков из Грузии в октябре прошлого года - на 29,5 тысячи долларов, а до этого - весной того года. Помимо устриц Россия также покупала у Грузии рыбу - на 130,7 тысячи долларов в октябре, при этом годом ранее таких поставок не было.Товарооборот между Грузией и Россией в январе-октябре 2025 года вырос на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 2,1 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/15/251533059_121:0:1921:1350_1920x0_80_0_0_de7fc7416fef899d677b7df5c4ad8a49.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, экономика, новости, грузия, статистика
россия, экономика, новости, грузия, статистика
Россия возобновила импорт устриц из Грузии
Траты российских компаний на этих моллюсков в середине осени составили 43,9 тысячи долларов
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Россия в октябре впервые за год ввезла устрицы из Грузии, выяснило РИА Новости, изучив таможенную статистику страны.
Траты российских компаний на них в середине осени составили 43,9 тысячи долларов. Последний раз Россия ввозила этих моллюсков из Грузии в октябре прошлого года - на 29,5 тысячи долларов, а до этого - весной того года.
Помимо устриц Россия также покупала у Грузии рыбу - на 130,7 тысячи долларов в октябре, при этом годом ранее таких поставок не было.
Товарооборот между Грузией и Россией в январе-октябре 2025 года вырос на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 2,1 миллиарда долларов.