Россия возобновила импорт устриц из Грузии

Траты российских компаний на этих моллюсков в середине осени составили 43,9 тысячи долларов 07.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Россия в октябре впервые за год ввезла устрицы из Грузии, выяснило РИА Новости, изучив таможенную статистику страны. Траты российских компаний на них в середине осени составили 43,9 тысячи долларов. Последний раз Россия ввозила этих моллюсков из Грузии в октябре прошлого года - на 29,5 тысячи долларов, а до этого - весной того года. Помимо устриц Россия также покупала у Грузии рыбу - на 130,7 тысячи долларов в октябре, при этом годом ранее таких поставок не было.Товарооборот между Грузией и Россией в январе-октябре 2025 года вырос на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 2,1 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

