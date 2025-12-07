https://sputnik-georgia.ru/20251207/skolko-shkol-v-gruzii---novye-dannye-296053573.html

Сколько школ в Грузии – новые данные

ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Количество общеобразовательных школ в Грузии к началу 2025-2026 учебного года составило 2 292 – это на две школы меньше, чем в прошлом году, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". По данным статистики, в Грузии 2 086 государственных школ и лишь 206 частных. По регионам больше всего школ находится в Имерети (17,1% от общего числа). Однако по числу учеников лидирует Тбилиси (36%). В 2025-2026 учебном году в школах Грузии насчитывается около 644,2 тысячи учеников, что на 0,6% больше по сравнению с данными прошлого года. Из общего числа учеников 48,4% составляют девочки, 51,6% – мальчики. В государственных школах Грузии учатся 88,8% из общего числа учащихся, а в частных – 11,2%. В 2025 году школу окончили 41,4 тысячи учеников, что на 0,8% меньше по сравнению с прошлым годом. К началу 2025-2026 учебного года в школах страны работали более 66,3 тысячи педагогов, что на 0,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Большинство педагогов – женщины (87,6%) и только 12,4% – мужчины. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

