В Грузии ужесточают наказание за вырубку леса

Национальное лесное агентство отвечает почти за 1,8 миллиона гектаров лесов

ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Повторное нарушение законодательства при вырубке и транспортировке древесины без соответствующих документов стало в Грузии уголовно наказуемым, заявила заместитель главы Национального агентства лесного хозяйства Натия Иорданишвили. Национальное лесное агентство отвечает за почти 1,8 миллиона гектаров лесов, и приоритетами агентства являются защита, уход и сохранение этих лесов, а также устойчивое лесопользование, которое, среди прочего, включает заготовку древесины. По ее словам, в Грузии наблюдается деградация леса. Это имеет несколько причин: первая – это деятельность человека. Далее идет изменение климата, влияние которого уже ощутимо и заметно, говорит специалист. По словам Иорданишвили, лес может смягчить процесс изменения климата и обеспечить Грузии лучшие условия, чем в странах, где площади, покрытые лесами, невелики. Агентство лесного хозяйства проводит специальную вырубку в рамках ухода за деревьями и из санитарных соображений, направленную на улучшение состояния леса. Важное правило при использовании ценных лесных ресурсов – брать столько древесины, чтобы лес успевал восстановиться и чтобы не был нанесен вред его естественному обновлению. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

