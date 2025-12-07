https://sputnik-georgia.ru/20251207/v-gruzii-uzhestochayut-nakazanie-za-vyrubku-lesa-296054954.html
В Грузии ужесточают наказание за вырубку леса
В Грузии ужесточают наказание за вырубку леса
07.12.2025
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Повторное нарушение законодательства при вырубке и транспортировке древесины без соответствующих документов стало в Грузии уголовно наказуемым, заявила заместитель главы Национального агентства лесного хозяйства Натия Иорданишвили. Национальное лесное агентство отвечает за почти 1,8 миллиона гектаров лесов, и приоритетами агентства являются защита, уход и сохранение этих лесов, а также устойчивое лесопользование, которое, среди прочего, включает заготовку древесины. По ее словам, в Грузии наблюдается деградация леса. Это имеет несколько причин: первая – это деятельность человека. Далее идет изменение климата, влияние которого уже ощутимо и заметно, говорит специалист. По словам Иорданишвили, лес может смягчить процесс изменения климата и обеспечить Грузии лучшие условия, чем в странах, где площади, покрытые лесами, невелики. Агентство лесного хозяйства проводит специальную вырубку в рамках ухода за деревьями и из санитарных соображений, направленную на улучшение состояния леса. Важное правило при использовании ценных лесных ресурсов – брать столько древесины, чтобы лес успевал восстановиться и чтобы не был нанесен вред его естественному обновлению.
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Повторное нарушение законодательства при вырубке и транспортировке древесины без соответствующих документов стало в Грузии уголовно наказуемым, заявила заместитель главы Национального агентства лесного хозяйства Натия Иорданишвили.
Национальное лесное агентство отвечает за почти 1,8 миллиона гектаров лесов, и приоритетами агентства являются защита, уход и сохранение этих лесов, а также устойчивое лесопользование, которое, среди прочего, включает заготовку древесины.
"За заготовку и транспортировку древесины без соответствующих документов предусмотрен штраф в размере 2 тысяч лари, а за повторное нарушение – 5 тысяч. После внесения изменений повторное нарушение будет напрямую квалифицироваться как уголовное преступление", – сказала Иорданишвили.
По ее словам, в Грузии наблюдается деградация леса. Это имеет несколько причин: первая – это деятельность человека. Далее идет изменение климата, влияние которого уже ощутимо и заметно, говорит специалист.
По словам Иорданишвили, лес может смягчить процесс изменения климата и обеспечить Грузии лучшие условия, чем в странах, где площади, покрытые лесами, невелики.
Агентство лесного хозяйства проводит специальную вырубку в рамках ухода за деревьями и из санитарных соображений, направленную на улучшение состояния леса.
Важное правило при использовании ценных лесных ресурсов – брать столько древесины, чтобы лес успевал восстановиться и чтобы не был нанесен вред его естественному обновлению.