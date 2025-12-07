Грузия
Верхний Ларс сегодня: движение к границе с Россией закрыто для большегрузов
Верхний Ларс сегодня: движение к границе с Россией закрыто для большегрузов
07.12.2025
2025-12-07T21:31+0400
2025-12-07T21:31+0400
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/19/250706035_0:74:1425:876_1920x0_80_0_0_aacf9c20aba9f275c4bad7815f230940.jpg
ТБИЛИСИ, 7 декабря — Sputnik. Движение на участке Гудаури-Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс в направлении к грузино-российской границе закрыто для большегрузов, сообщили в департаменте автомобильных дорог. На участках Млета-Гудаури, Гудаури-Коби и Степанцминда-Ларс движение транспортных средств осуществляется в безостановочном режиме, на участке Гудаури (Поста)-Коби – только через лавинозащитные тоннели. Для легковых автомобилей движение свободное. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на данный момент является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
21:31 07.12.2025
Процесс очистки от снега участка Коби-Гудаури автомобильной дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс
Процесс очистки от снега участка Коби-Гудаури автомобильной дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс - Sputnik Грузия, 1920, 07.12.2025
© photo: press-service of Roads Department of Georgia
Для легковых автомобилей движение свободное
ТБИЛИСИ, 7 декабря — Sputnik. Движение на участке Гудаури-Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс в направлении к грузино-российской границе закрыто для большегрузов, сообщили в департаменте автомобильных дорог.
На участках Млета-Гудаури, Гудаури-Коби и Степанцминда-Ларс движение транспортных средств осуществляется в безостановочном режиме, на участке Гудаури (Поста)-Коби – только через лавинозащитные тоннели.
Для легковых автомобилей движение свободное.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на данный момент является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
