Верхний Ларс сегодня: движение к границе с Россией закрыто для большегрузов
Верхний Ларс сегодня: движение к границе с Россией закрыто для большегрузов
Для легковых автомобилей движение свободное 07.12.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 7 декабря — Sputnik. Движение на участке Гудаури-Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс в направлении к грузино-российской границе закрыто для большегрузов, сообщили в департаменте автомобильных дорог. На участках Млета-Гудаури, Гудаури-Коби и Степанцминда-Ларс движение транспортных средств осуществляется в безостановочном режиме, на участке Гудаури (Поста)-Коби – только через лавинозащитные тоннели. Для легковых автомобилей движение свободное. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на данный момент является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
