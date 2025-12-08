"Абсурд и печаль": Сакс о попытках Европы диктовать Грузии торговую политику

https://sputnik-georgia.ru/20251208/absurd-i-pechal-saks-o-popytkakh-evropy-diktovat-gruzii-torgovuyu-politiku-296108859.html
Экономические интересы Грузии и Южного Кавказа для западных стран второстепенны, а стратегические амбиции Запада связаны с желанием контролировать регион по... 08.12.2025
2025-12-08T18:56+0400
2025-12-08T18:56+0400
2025-12-08T18:56+0400
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/10/248993498_692:60:3000:1358_1920x0_80_0_0_98f3673f97fe34bce4f3e3bfdca44c26.jpg
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Грузия должна поддерживать хорошие отношения со всеми соседями, а попытки Европы указывать стране, с кем торговать, абсурдны, заявил профессор Колумбийского университета и директор Центра устойчивого развития Джеффри Сакс Об этом он заявил в эфире передачи "Тбилисское время", отвечая на вопрос о цели ложных обвинений, будто Грузия чрезмерно сблизилась с Россией. По мнению Сакса, перед обсуждением любого региона важно сначала ознакомиться с его географическим положением. "Грузия может быть торговым коридором между севером и югом, востоком и западом. Это туристический хаб, древняя цивилизация, богатая множеством интересных достопримечательностей на прекрасной земле. Поэтому представления о том, что Европа должна указывать Грузии или соседним Армении и Азербайджану, с кем торговать, – абсурдны и печальны", – заявил Сакс. Он подчеркнул, что интересы Запада в регионе ограничиваются лишь созданием хаоса и страха, в том числе через санкции. "Исходя из этого, я считаю, что Европе следует прекратить незаконное давление и санкции. Санкции могут вводиться только на основании Хартии ООН, и Евросоюз не имеет права вводить санкции против Грузии, обходя ООН", – подчеркнул Сакс. Он также отметил, что экономические интересы Грузии и Южного Кавказа для западных стран второстепенны, а стратегические амбиции Запада связаны с желанием контролировать регион по принципу "разделяй и властвуй". Запад неоднократно призывал Грузию ввести двусторонние санкции против России. Однако, сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. До сегодняшнего дня ни одно из выдвинутых стране обвинений в обходе санкций не подтвердилось.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Грузия должна поддерживать хорошие отношения со всеми соседями, а попытки Европы указывать стране, с кем торговать, абсурдны, заявил профессор Колумбийского университета и директор Центра устойчивого развития Джеффри Сакс
Об этом он заявил в эфире передачи "Тбилисское время", отвечая на вопрос о цели ложных обвинений, будто Грузия чрезмерно сблизилась с Россией. По мнению Сакса, перед обсуждением любого региона важно сначала ознакомиться с его географическим положением.
"Грузия может быть торговым коридором между севером и югом, востоком и западом. Это туристический хаб, древняя цивилизация, богатая множеством интересных достопримечательностей на прекрасной земле. Поэтому представления о том, что Европа должна указывать Грузии или соседним Армении и Азербайджану, с кем торговать, – абсурдны и печальны", – заявил Сакс.
Он подчеркнул, что интересы Запада в регионе ограничиваются лишь созданием хаоса и страха, в том числе через санкции.
"Исходя из этого, я считаю, что Европе следует прекратить незаконное давление и санкции. Санкции могут вводиться только на основании Хартии ООН, и Евросоюз не имеет права вводить санкции против Грузии, обходя ООН", – подчеркнул Сакс.
Он также отметил, что экономические интересы Грузии и Южного Кавказа для западных стран второстепенны, а стратегические амбиции Запада связаны с желанием контролировать регион по принципу "разделяй и властвуй".
"Когда Европа заявляет, что хочет иметь стратегический контроль над регионом, это абсолютно ненормальное амбициозное стремление!.. С точки зрения этой имперской логики их мало интересует экономика Грузии или Южного Кавказа", – подчеркнул он.
Запад неоднократно призывал Грузию ввести двусторонние санкции против России. Однако, сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия.
В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.
До сегодняшнего дня ни одно из выдвинутых стране обвинений в обходе санкций не подтвердилось.