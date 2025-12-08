https://sputnik-georgia.ru/20251208/chislo-zdaniy-nakhodyaschikhsya-v-zone-riska-stikhiynykh-bedstviy-v-gruzii-uvelichilos-296106098.html

Число зданий, находящихся в зоне риска стихийных бедствий в Грузии, увеличилось

Число зданий, находящихся в зоне риска стихийных бедствий в Грузии, увеличилось

Sputnik Грузия

В 2024 году в стране было зафиксировано 26 наводнений и внезапных паводков, 16 ураганов, 11 случаев града, 9 обильных снегопадов, два шторма и четыре лавины 08.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-08T09:01+0400

2025-12-08T09:01+0400

2025-12-08T09:01+0400

грузия

новости

общество

стихийное бедствие

статистика

национальная служба статистики грузии "сакстат"

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/08/17/249269641_30:0:2851:1587_1920x0_80_0_0_0d413b5c1d52223593c3dbbc45eb3e99.jpg

ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. В зоне риска стихийных бедствий в Грузии находятся 4 266 зданий и сооружений, а также 1 567 населенных пунктов, – такие данные приводит Портал экологической статистики Национальной службы статистики "Сакстат". За последние десятилетия климатические и геологические риски в Грузии заметно выросли. Количество геологических катастроф увеличилось почти на 80% по сравнению с предыдущим десятилетием. Статистика также показывает устойчивый рост числа объектов инфраструктуры в зоне риска. В 2023 году опасности подвергались 3 972 здания, в 2022 году – 1 514, в 2021-м – 1 268, а в 2020-м – 1 040. Аналогичная динамика наблюдается и по населенным пунктам: с 1 145 в 2020-м до 1 545 в 2023 году. В августе 2023 года на горном курорте в Шови в результате схода оползня погибли 33 человека. Под десятками метров ила оказались десятки отдыхающих, в том числе дети.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, стихийное бедствие, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"