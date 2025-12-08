Грузия
Число зданий, находящихся в зоне риска стихийных бедствий в Грузии, увеличилось
Число зданий, находящихся в зоне риска стихийных бедствий в Грузии, увеличилось
В 2024 году в стране было зафиксировано 26 наводнений и внезапных паводков, 16 ураганов, 11 случаев града, 9 обильных снегопадов, два шторма и четыре лавины 08.12.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. В зоне риска стихийных бедствий в Грузии находятся 4 266 зданий и сооружений, а также 1 567 населенных пунктов, – такие данные приводит Портал экологической статистики Национальной службы статистики "Сакстат". За последние десятилетия климатические и геологические риски в Грузии заметно выросли. Количество геологических катастроф увеличилось почти на 80% по сравнению с предыдущим десятилетием. Статистика также показывает устойчивый рост числа объектов инфраструктуры в зоне риска. В 2023 году опасности подвергались 3 972 здания, в 2022 году – 1 514, в 2021-м – 1 268, а в 2020-м – 1 040. Аналогичная динамика наблюдается и по населенным пунктам: с 1 145 в 2020-м до 1 545 в 2023 году. В августе 2023 года на горном курорте в Шови в результате схода оползня погибли 33 человека. Под десятками метров ила оказались десятки отдыхающих, в том числе дети.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Новости
Число зданий, находящихся в зоне риска стихийных бедствий в Грузии, увеличилось

09:01 08.12.2025
В 2024 году в стране было зафиксировано 26 наводнений и внезапных паводков, 16 ураганов, 11 случаев града, 9 обильных снегопадов, два шторма и четыре лавины
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. В зоне риска стихийных бедствий в Грузии находятся 4 266 зданий и сооружений, а также 1 567 населенных пунктов, – такие данные приводит Портал экологической статистики Национальной службы статистики "Сакстат".
За последние десятилетия климатические и геологические риски в Грузии заметно выросли. Количество геологических катастроф увеличилось почти на 80% по сравнению с предыдущим десятилетием.

В 2024 году в стране было зафиксировано 68 случаев стихийных бедствий. Среди них 26 наводнений и внезапных паводков, 16 ураганов, 11 случаев града, 9 обильных снегопадов, два шторма и четыре лавины. В результате этих происшествий погибли четыре человека: двое – из-за паводков и двое – в результате схода лавин.

Статистика также показывает устойчивый рост числа объектов инфраструктуры в зоне риска. В 2023 году опасности подвергались 3 972 здания, в 2022 году – 1 514, в 2021-м – 1 268, а в 2020-м – 1 040. Аналогичная динамика наблюдается и по населенным пунктам: с 1 145 в 2020-м до 1 545 в 2023 году.
В августе 2023 года на горном курорте в Шови в результате схода оползня погибли 33 человека. Под десятками метров ила оказались десятки отдыхающих, в том числе дети.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
0