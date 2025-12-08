https://sputnik-georgia.ru/20251208/gruzinskie-politiki-za-reshtkoy-296115124.html
Грузинские политики за решёткой
Многие из них сознательно идут на уголовные и административные наказания, чтобы впоследствии заявлять о политических репрессиях в стране. Такой метод политической борьбы оказался востребован и на Западе.Sputnik Грузия решил собрать досье на всех лидеров местной оппозиции, которые находятся в заключении, отбывают сроки и/или ожидают судебных разбирательств.
Многие из них сознательно идут на уголовные и административные наказания, чтобы впоследствии заявлять о политических репрессиях в стране. Такой метод политической борьбы оказался востребован и на Западе.
Sputnik Грузия решил собрать досье на всех лидеров местной оппозиции, которые находятся в заключении, отбывают сроки и/или ожидают судебных разбирательств.