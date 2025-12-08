https://sputnik-georgia.ru/20251208/inostrantsy-pytalis-nezakonno-peresech-gosgranitsu-gruzii-296114267.html
Иностранцы пытались незаконно пересечь госграницу Грузии
Иностранцы пытались незаконно пересечь госграницу Грузии
08.12.2025
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Двое иностранцев задержаны в Грузии за попытку незаконного пересечения государственной границы, а также попытку незаконного перемещения мигранта через государственную границу Грузии, говорится в сообщении погранполиции Грузии. По информации ведомства, одного иностранца сотрудники погранполиции задержали на территории пограничного пункта "Сарпи" (грузино-турецкая граница). Выяснилось, что он минуя паспортный контроль, пытался незаконно вывезти из Грузии в Турцию другого иностранца, спрятав его в прицепе управляемого им грузовика. Полицейские изъяли большую сумму денег во время личного обыска задержанных, а также обыска грузового автомобиля. Задержанным 36 и 54 года, им грозит до пяти лет тюремного заключения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Двое иностранцев задержаны в Грузии за попытку незаконного пересечения государственной границы, а также попытку незаконного перемещения мигранта через государственную границу Грузии, говорится в сообщении погранполиции Грузии.
По информации ведомства, одного иностранца сотрудники погранполиции задержали на территории пограничного пункта "Сарпи" (грузино-турецкая граница). Выяснилось, что он минуя паспортный контроль, пытался незаконно вывезти из Грузии в Турцию другого иностранца, спрятав его в прицепе управляемого им грузовика.
Полицейские изъяли большую сумму денег во время личного обыска задержанных, а также обыска грузового автомобиля.
Задержанным 36 и 54 года, им грозит до пяти лет тюремного заключения.