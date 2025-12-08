Как бороться с проблемой бездомных животных в Грузии? Власть усиливает контроль
В Грузии остро стоит проблема бездомных животных: их огромное количество – проблема для страны. Только в Тбилиси на улицах города от 33 до 40 тысяч бродячих собак.
С 2025 года власти запустили в регионах проект по отлову, вакцинации и стерилизации бездомных животных. В рамках проекта должны быть стерилизованы и вакцинированы до 9 тыс собак и кошек.
Правительство Грузии решило ужесточить контроль за разведением питомцев в домашних условиях. В Грузии принят закон о запрете разведения метисов, а также собак, которые не зарегистрированы в единой базе данных, и собак из группы потенциально высокого риска.
Разведение породистых собак и кошек с 2026 года потребует наличия разрешения от муниципалитета, справки от ветеринарной клиники и документа о допуске на разведение от клуба. Нарушение правил разведения в Грузии будет караться штрафом в размере трёх тысяч лари.
Высокие штрафы предусмотрены также за избавление от домашних питомцев, которых оставляют на улице, за отсутствие регистрации у собаки, а также за несвоевременно сделанные прививки от бешенства.
