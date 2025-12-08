https://sputnik-georgia.ru/20251208/kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-v-blizhayshie-dni-296116679.html

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни?

В Тбилиси 9 и 11 декабря осадков не ожидается, а 10 декабря ожидаются дождь и туман 08.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Погода преимущественно без осадков ожидается в Грузии 9 декабря, а 10-11 числа – местами дождь, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. Также, по прогнозу синоптиков, в высокогорье ожидается снег. В Тбилиси 9 и 11 декабря осадков не ожидается, а 10 декабря ожидаются дождь и туман. Температура воздуха днем ​​составит +11...+13 градусов. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия и Поти) погода будет преимущественно без осадков 9 декабря, а 10-11 числа будет дождь. Температура воздуха днем составит +14...+16 градусов. В равнинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) 9 декабря ожидается преимущественно сухая погода. 10-11 декабря местами ожидается дождь. Температура воздуха составит +15...+17 градусов. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) ожидается преимущественно безосадковая погода 9 декабря, а 10 и 11 числа – местами дождь. Температура воздуха днем составит +11...+13 градусов. В высокогорных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) ожидается преимущественно ясная погода 9 декабря. 10-11 декабря – местами снег. Температура воздуха днем составит +6...+8 градусов. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) 9 декабря ожидается погода преимущественно без осадков, 10-11 декабря местами – дождь. Температура воздуха днем составит +11...+13 градусов. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) 9 декабря ожидается погода преимущественно без осадков, 10-11 декабря – местами дождь. Температура воздуха днем составит +12...+14 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) 9 декабря ожидается погода без осадков, 10-11 декабря местами – дождь. Температура воздуха днем составит +8...+10 градусов. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) 9 декабря погода будет безоблачной, 10-11 декабря местами ожидается снег. Температура воздуха днем составит +4...+6 градусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

