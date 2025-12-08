https://sputnik-georgia.ru/20251208/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-8-dekabrya-2025-296083033.html

Какой сегодня церковный праздник: 8 декабря 2025

По православному церковному календарю 8 декабря отмечают день памяти святых Климента, Петра и других 08.12.2025, Sputnik Грузия

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Папа РимскийПо церковному календарю 8 декабря поминают священномученика Климента, папу Римского, жившего в Риме во второй половине I века и пострадавшего во время правления Траяна (98-117).Получив прекрасное образование, будущий святой был окружен роскошью и приближен к императорскому двору. Но роскошь его не радовала. Климент задумывался о смысле жизни. В столицу в то время дошли вести о Спасителе и Его учении.Обретение мощей Серафима Саровского: житие и чудеса преподобного >>>Оставив дом и имение, Климент отправился в Палестину, где проповедовал первоверховный апостол Петр, и принял от него крещение. А незадолго до своей мученической смерти апостол Петр рукоположил своего ученика и спутника Климента в епископы города Рима.Благочестивая жизнь и милосердие папы Климента многих язычников обратили в истинную веру. Во время преследования христиан святого сослали в каменоломни на территории современного Крыма. За архипастырем добровольно последовали многие ученики.В Херсонесе сложилась большая христианская община, а в каменоломне вырубили настоящий храм. Император видя, что ссылка не стала для святого наказанием, распорядился папу утопить.Архиепископ АлександрийскийПо церковному календарю 8 декабря поминают священномученика Петра, архиепископа Александрийского.Родился и вырос будущий святой в Александрии. Получив разностороннее образование, Петр был назначен начальником Александрийской школы. Александрийскую церковь святой возглавил в 300 году, став преемником своего духовного наставника и учителя, блаженного епископа Феоны.Святой, изгнанный из города во время преследования христиан императорами-соправителями Диоклетианом и Максимианом (284-305), побывав во многих областях империи, вернулся вновь в Александрию, чтобы лично возглавить церковь в это опасное время.Святитель постоянно молился, проповедовал Слово Божье и совершал богослужения, он также тайно посещал заключенных, поддерживая в них твердость в вере и помогал вдовам и сиротам.Именно в это время против церкви восстал Арий, не принимавший Догмат о единосущности Бога Отца и Бога Сына. За это архиепископ Александрийский проклял еретика и отлучил его от Церкви, а также завещал своей пастве не принимать Ария в церковное общение.Святителя, по приказу Максимиана (306-308, 310), схватили и осудили на смертную казнь. Люди, собравшись у темницы, требовали освободить архипастыря. Желая избежать кровопролития, архиепископ отправил письмо властям, в котором предлагал вывести его на казнь тайно, разобрав заднюю стену темницы.Святой сам вышел темной ночью навстречу палачам. Священномученика обезглавили за городскими стенами, на том же месте, где некогда казнили апостола Марка. Это произошло в 311 году.Молчальник ГалатийскийПо церковному календарю 8 декабря поминают преподобного Петра, молчальника Галатийского.С девяти лет будущий святой, стремящийся к духовной жизни, покинув родительский дом, отправился сначала в Иерусалим, а затем в Антиохию. Затворившись там в пещере, он предался молитвам и строгому воздержанию, принимая пищу и воду через день.За эти подвиги Господь наградил подвижника даром чудотворений – исцелять недуги и прогонять бесов. Преподобный скончался примерно в 429 году в возрасте 99 лет – из них 90 он постоянно служил Господу.ИмениныПо церковному календарю 8 декабря именины отмечают Александр, Андрей, Варлам, Виктор, Василий, Григорий, Дмитрий, Иларион, Иван, Климент, Кузьма, Николай, Петр, Павел, Семен, Серафим и Ярослав.Материал подготовлен на основе открытых источников

