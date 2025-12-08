https://sputnik-georgia.ru/20251208/kurs-lari-dollar-296084508.html
Курс лари на понедельник – 2,7005 GEL/$
Курс лари на понедельник – 2,7005 GEL/$
Sputnik Грузия
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0011 лари по отношению к доллару 08.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-08T09:48+0400
2025-12-08T09:48+0400
2025-12-08T09:48+0400
грузия
экономика
лари
национальный банк грузии
доллары
курс лари к доллару на сегодня в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/01/1b/291899979_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8b5f69db4d20a8baa92f9de0df226dda.jpg
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 8 декабря в размере 2,7005 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0011 лари по отношению к доллару.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/01/1b/291899979_220:0:1180:720_1920x0_80_0_0_acf67eee8984ab27c3fdd36eb296b6db.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллары, курс лари к доллару на сегодня в грузии
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллары, курс лари к доллару на сегодня в грузии
Курс лари на понедельник – 2,7005 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0011 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 8 декабря в размере 2,7005 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0011 лари по отношению к доллару.