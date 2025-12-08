https://sputnik-georgia.ru/20251208/opredelilis-soperniki-sbornoy-gruzii-v-otbore-na-chempionat-mira-po-regbi2027-296051708.html
Определились соперники сборной Грузии в отборе на чемпионат мира по регби–2027
Определились соперники сборной Грузии в отборе на чемпионат мира по регби–2027
08.12.2025
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Сборная Грузии по регби по результатам жеребьевки группового этапа чемпионата мира 2027 года Rugby World Cup попала в группу B вместе с командами Южной Африки, Италии и Румынии. Сборная Грузии по регби после ноябрьских тест-матчей в рейтинге Международного совета регби занимает 13-е место. Что касается соперников сборной Грузии, то Южная Африка – на третьей строчке, Италия – на 14-й, Румыния – на 17-й. Результаты жеребьевки: На следующий этап квалифицируются команды, занявшие первое и второе место в группе, а также четыре лучше команды, занявшие третьи места. На предыдущем чемпионате мира 2023 года во Франции сборная Грузии не смогла выиграть ни одного матча. "Борджгалоснеби" проиграли Уэльсу – 43:19, Австралии – 15:35, Фиджи – 12:17. Матч с Португалией завершился вничью – 18:18. После этого тренер сборной Леван Маисашвили покинул свой пост. На его место пришел Ричард Кокерилл. Матчи чемпионата мира пройдут в Австралии с 1 октября 2027 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Сборная Грузии по регби после ноябрьских тест-матчей в рейтинге Международного совета регби занимает 13-е место. Что касается соперников сборной Грузии, то Южная Африка – на третьей строчке, Италия – на 14-й, Румыния – на 17-й.
Группа A: Новая Зеландия, Австралия, Чили, Гонконг
Группа B: Южная Африка, Италия, Грузия, Румыния
Группа C: Аргентина, Фиджи, Испания, Канада
Группа D: Ирландия, Шотландия, Уругвай, Португалия
Группа E: Франция, США, Япония, Самоа
Группа F: Англия, Уэльс, Тонга, Зимбабве.
На следующий этап квалифицируются команды, занявшие первое и второе место в группе, а также четыре лучше команды, занявшие третьи места.
На предыдущем чемпионате мира 2023 года во Франции сборная Грузии не смогла выиграть ни одного матча. "Борджгалоснеби" проиграли Уэльсу – 43:19, Австралии – 15:35, Фиджи – 12:17. Матч с Португалией завершился вничью – 18:18. После этого тренер сборной Леван Маисашвили покинул свой пост. На его место пришел Ричард Кокерилл.
Матчи чемпионата мира пройдут в Австралии с 1 октября 2027 года.