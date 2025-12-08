https://sputnik-georgia.ru/20251208/opredelilis-soperniki-sbornoy-gruzii-v-otbore-na-chempionat-mira-po-regbi2027-296051708.html

Определились соперники сборной Грузии в отборе на чемпионат мира по регби–2027

Определились соперники сборной Грузии в отборе на чемпионат мира по регби–2027

08.12.2025

ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Сборная Грузии по регби по результатам жеребьевки группового этапа чемпионата мира 2027 года Rugby World Cup попала в группу B вместе с командами Южной Африки, Италии и Румынии. Сборная Грузии по регби после ноябрьских тест-матчей в рейтинге Международного совета регби занимает 13-е место. Что касается соперников сборной Грузии, то Южная Африка – на третьей строчке, Италия – на 14-й, Румыния – на 17-й. Результаты жеребьевки: На следующий этап квалифицируются команды, занявшие первое и второе место в группе, а также четыре лучше команды, занявшие третьи места. На предыдущем чемпионате мира 2023 года во Франции сборная Грузии не смогла выиграть ни одного матча. "Борджгалоснеби" проиграли Уэльсу – 43:19, Австралии – 15:35, Фиджи – 12:17. Матч с Португалией завершился вничью – 18:18. После этого тренер сборной Леван Маисашвили покинул свой пост. На его место пришел Ричард Кокерилл. Матчи чемпионата мира пройдут в Австралии с 1 октября 2027 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

