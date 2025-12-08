https://sputnik-georgia.ru/20251208/prezident-gruzii-nazval-syuzhet-bbc-o-kamite-tselenapravlennoy-dezinformatsiey-296110179.html

Президент Грузии назвал сюжет BBC о "камите" целенаправленной дезинформацией

Президент Грузии назвал сюжет BBC о "камите" целенаправленной дезинформацией

Sputnik Грузия

ВВС обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которым во время подавления протестов в Тбилиси в 2024 году власти якобы могли использовать... 08.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-08T15:55+0400

2025-12-08T15:55+0400

2025-12-08T15:55+0400

политика

грузия

новости

тбилиси

михаил кавелашвили

сгб

bbc

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/01/1f/291955624_0:100:2048:1252_1920x0_80_0_0_41957e423141d9ca1f7c124fd8041a71.jpg

ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Репортаж BBC о возможном использовании химического оружия времен Первой мировой войны для разгона протестов в Тбилиси в конце 2024 года является целенаправленной дезинформацией, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили. МВД Грузии не закупало и не применяло против протестующих бромобензилцианид, он же "камит" – к такому выводу ранее пришло расследование Службы государственной безопасности страны. Он также сравнил сюжет BBC с делом о так называемых пытках экс-президента страны Михаила Саакашвили, отметив, что оба материала служат одной и той же цели — распространению дезинформации. "Они занимаются целенаправленной дезинформацией тяжелого веса. Конечно, дезинформация, освещенная телеканалом BBC, считается серьезной", – добавил он. Скандальный репортаж и выводы следствия ВВС обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которым во время подавления протестов в Тбилиси в 2024 году власти якобы могли использовать "камит". В ходе расследования ВВС опросила экспертов по химоружию, бывших сотрудников МВД, а также врачей, и собрала данные, якобы указывающие на применение бромбензилцианида. В ответ в Грузии было возбуждено уголовное дело, которое расследовала СГБ Грузии. По данным расследования, МВД Грузии приобрело у израильской компании в 2007 и 2009 годах хлорбензальмалондинитрил вместе с растворителем трихлорэтилен, и именно это вещество использовалось в Грузии для разгонов протестующих с применением водометов. По информации СГБ, в рамках расследования уголовного дела, касающегося как информации, представленной в сюжете телекомпании BBC, так и кампании, проводимой в Грузии на ее основе, было проведено более 160 следственных действий, допрошено 93 свидетеля, изъято до 25 образцов для исследования из баз первого и второго управлений департамента специальных задач министерства внутренних дел. Так, по итогам расследования, по данным СГБ, ни один из свидетелей, на чьих заключениях или данных основывалась информация, распространенная BBC, не подтвердил, что их данные или заключения касались отравляющего химического вещества "камит". Кроме того, СГБ Грузии отмечает, что Лаша Шергелашвили, на информации которого в значительной степени основывались соображения автора сюжета, подготовленного BBC, находится в розыске по делу о тайнике оружия вблизи Тбилиси. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, тбилиси, михаил кавелашвили, сгб, bbc