Продажи квартир в Тбилиси продолжают расти

Продажи квартир в Тбилиси продолжают расти

За 10 месяцев 2025 года продажи квартир выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 08.12.2025

ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Спрос на квартиры в Тбилиси вырос – в октябре продано 4,1 тысячи, что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, говорится в ежемесячном обзоре рынка недвижимости TBC Capital. По информации аналитиков, за 10 месяцев 2025 года продажи квартир выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно обзору, объем рынка в октябре 2025 года составил 369 миллионов долларов, на 21% больше, чем за отчетный период 2024 года. Всего в октябре было продано 668 новых квартир, это на 13% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. По старым квартирам было совершено 3 461 сделка (+20%). Больше всего продано квартир площадью 50-75 квадратных метров. В этот период больше всего квартир продано в районах Диди Дигоми (1 055 квартир) и Сабуртало (690 квартир). По данным аналитиков, стоимость арендной платы за жилую недвижимость в Тбилиси снизилась по сравнению с октябрем 2024 года на 12% и составила 10,1 доллара за квадратный метр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

