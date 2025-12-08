https://sputnik-georgia.ru/20251208/rossiya-i-ssha-ischut-kompromissy-po-mirnomu-uregulirovaniyu-po-ukraine---ushakov-296112197.html

Россия и США ищут компромиссы по мирному урегулированию по Украине – Ушаков

Россия и США ищут компромиссы по мирному урегулированию по Украине – Ушаков

08.12.2025

ТБИЛИСИ, 8 дек – Sputnik. Россия и США ищут компромиссы в трудных положениях, которые определят форму и судьбу будущего документа по мирному урегулированию украинского конфликта, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.Встреча Путина и Уиткоффа состоялась в Кремле 2 декабря. В переговорах принял участие также зять американского лидера, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер. Визит представителей США в Россию был связан с обсуждением мирного плана США по Украине. Переговоры длились пять часов."Дорога такая непростая", – сказал Ушаков, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина, почему так долго длились переговоры Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.Он подчеркнул, что сейчас Москва и Вашингтон ведут стыковку трудных положений, которые лягут в основу концепции будущего мирного плана по Украине.По его словам, основная российско-американская работа над конкретными предложениями и формулировками по Украине еще впереди. Их также придется согласовать и сверить с юристами обеих сторон переговорного процесса.Что касается очередной личной встречи Путина и Трампа, такая возможность на переговорах с Уиткоффом не обсуждалась.При этом он отметил, что нет сомнений в том, что Россия и США после встречи российского президента со спецпосланником Трампа достигли лучшего понимания позиций друг друга в вопросе урегулирования конфликта на Украине.По его словам, члены американской делегации по переговорам по мирному урегулированию украинского конфликта четко выполняют установки президента США."Эти люди очень близки к Трампу, они служат ему. И, как мне представляется, они достаточно четко выполняют его установки", – сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.По мнению помощника российского президента, нынешняя американская администрация сильно отличается от предыдущей своими взглядами на украинский конфликт: администрация Байдена выступала его зачинщиком, нынешнее руководство Белого дома прикладывает усилия, чтобы положить ему конец.Кроме того, он подчеркнул, что взаимодействие Москвы и Вашингтона направлено не на перемирие, а на достижение долгосрочного урегулирования украинского конфликта"Сейчас речь идет не о каком-то перемирии, речь идет о перспективах долгосрочного урегулирования. Вот что важно. И в этом контексте мы работаем",– отметил Ушаков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

