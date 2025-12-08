https://sputnik-georgia.ru/20251208/saks-zelenskiy-vmeshivaetsya-v-dela-gruzii-buduchi-marionetkoy-zapadnykh-razvedok-296108004.html

Сакс: Зеленский вмешивается в дела Грузии, будучи марионеткой западных разведок

Сакс: Зеленский вмешивается в дела Грузии, будучи марионеткой западных разведок

08.12.2025

ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоило бы заняться проблемами собственной страны, однако вместо этого он вмешивается во внутренние дела Грузии, поскольку является марионеткой американской и британской разведок, заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире передачи "Тбилисское время". В правящей партии "Грузинская мечта" неоднократно заявляли, что определенные западные и украинские политики убеждали правительство Грузии начать военные действия в Абхазии и Цхинвали, тем самым открыв "второй фронт" и подключиться к противостоянию с Россией. По словам премьер-министра Ираклия Кобахидзе, отказ от этого призыва и вызвал охлаждение в отношениях с Западом. По его словам, президент США Дональд Трамп "пытается избавиться" от Зеленского, однако тот является частью системы, созданной Вашингтоном после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. "Все его предшественники после 2014 года тоже были хорошими учениками Америки, хорошими учениками “глубинного государства”. Но теперь все переворачивается с ног на голову, Трамп хочет закончить эту войну", – отметил Сакс. Сакс считает конфликт на Украине огромным провалом для США и Великобритании – стран, которые еще в 1990-е годы намеревались добиться вступления Украины в НАТО. "Они думали, что это будет легко, вовсе не ожидали войны, которую Украина проиграет. Но такова реальность. Сейчас часть американского “глубинного государства” пытается выбраться из этой войны. А у Зеленского нет другого пути: он поставлен туда именно для этой войны", – отметил он.Сакс также напомнил слова бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что война на Украине – это борьба за сохранение западной гегемонии, и добавил, что большинство украинцев не хотят продолжения конфликта. По мнению Сакса, Украина и Грузия не имеют шанса стать членами НАТО, поскольку Россия никогда не допустит этого. Он назвал подобные ожидания "полным безумием". "Так что Грузия, также как и Украина никогда не станут государствами-членами НАТО. Это финал всей истории", – подытожил Сакс. Власти Грузии стали объектом критики со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева вскоре после начала конфликта. Сначала причиной был отказ от организованной отправки добровольцев на Украину. Власти заявили, что это означало бы включение страны в вооруженный конфликт. Также правительство Грузии начали обвинять в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу. Власти Грузии отказались от введения своих санкций против России, заявив, что от этого пострадает только Тбилиси. При этом Грузия соблюдает международные санкции и оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

