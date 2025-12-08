https://sputnik-georgia.ru/20251208/tolko-odin-raz--gruziya-besplatno-propustit-neft-iz-azerbaydzhana-v-armeniyu-296116534.html
Только один раз – Грузия бесплатно пропустит нефть из Азербайджана в Армению
Грузия была и остается стратегическим и надежным партнером как Армении, так и Азербайджана, заявили в министерстве 08.12.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Грузия разово и бесплатно обеспечит транзит нефти из Азербайджана через свою территорию в Армению, сообщило министерство экономики и устойчивого развития страны. Минэкономики Грузии ответило на распространенную в азербайджанских СМИ информацию о том, будто бы "поставке топлива из Азербайджана в Армению по железной дороге мешают тарифные барьеры". По информации ведомства, 5 декабря текущего года правительство Грузии получило от стран-партнеров просьбу о разовом транзите топлива из Азербайджана в Армению через территорию Грузии. "Грузия была и остается стратегическим и надежным партнером как Армении, так и Азербайджана. Мы всегда были и остаемся сторонниками мира и сотрудничества в регионе", – отметили в Минэкономики. Ранее азербайджанские СМИ сообщили, что Грузия якобы запросила за возможный транзит нефти из Азербайджана в Армению плату в размере 92 долларов за тонну на 111-километровом маршруте, что эквивалентно 0,82 доллара за тонно-километр. В Азербайджане аналогичный груз на маршруте протяженностью 680 километров (от Ялама до Беюк-Кесик) перевозится за 17 долларов, что соответствует 0,02 доллара за тонно-километр. Эта ставка в 40 раз ниже, чем предложенная грузинской стороной.
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Грузия разово и бесплатно обеспечит транзит нефти из Азербайджана через свою территорию в Армению, сообщило министерство экономики и устойчивого развития страны.
Минэкономики Грузии ответило на распространенную в азербайджанских СМИ информацию о том, будто бы "поставке топлива из Азербайджана в Армению по железной дороге мешают тарифные барьеры".
"По решению премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе "Грузинской железной дороге" было незамедлительно поручено осуществить перевозку данного груза по железной дороге разово и полностью бесплатно. Об этом решении были уведомлены официальные стороны", – говорится в сообщении.
По информации ведомства, 5 декабря текущего года правительство Грузии получило от стран-партнеров просьбу о разовом транзите топлива из Азербайджана в Армению через территорию Грузии.
"Грузия была и остается стратегическим и надежным партнером как Армении, так и Азербайджана. Мы всегда были и остаемся сторонниками мира и сотрудничества в регионе", – отметили в Минэкономики.
Ранее азербайджанские СМИ сообщили, что Грузия якобы запросила за возможный транзит нефти из Азербайджана в Армению плату в размере 92 долларов за тонну на 111-километровом маршруте, что эквивалентно 0,82 доллара за тонно-километр.
В Азербайджане аналогичный груз на маршруте протяженностью 680 километров (от Ялама до Беюк-Кесик) перевозится за 17 долларов, что соответствует 0,02 доллара за тонно-километр. Эта ставка в 40 раз ниже, чем предложенная грузинской стороной.