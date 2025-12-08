https://sputnik-georgia.ru/20251208/tolko-odin-raz--gruziya-besplatno-propustit-neft-iz-azerbaydzhana-v-armeniyu-296116534.html

Только один раз – Грузия бесплатно пропустит нефть из Азербайджана в Армению

Только один раз – Грузия бесплатно пропустит нефть из Азербайджана в Армению

Sputnik Грузия

Грузия была и остается стратегическим и надежным партнером как Армении, так и Азербайджана, заявили в министерстве 08.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-08T21:59+0400

2025-12-08T21:59+0400

2025-12-08T22:09+0400

экономика

грузия

новости

азербайджан

армения

грузинская железная дорога

ираклий кобахидзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/02/259257956_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_27e2231c2318076fb298635c450b23b7.jpg

ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Грузия разово и бесплатно обеспечит транзит нефти из Азербайджана через свою территорию в Армению, сообщило министерство экономики и устойчивого развития страны. Минэкономики Грузии ответило на распространенную в азербайджанских СМИ информацию о том, будто бы "поставке топлива из Азербайджана в Армению по железной дороге мешают тарифные барьеры". По информации ведомства, 5 декабря текущего года правительство Грузии получило от стран-партнеров просьбу о разовом транзите топлива из Азербайджана в Армению через территорию Грузии. "Грузия была и остается стратегическим и надежным партнером как Армении, так и Азербайджана. Мы всегда были и остаемся сторонниками мира и сотрудничества в регионе", – отметили в Минэкономики. Ранее азербайджанские СМИ сообщили, что Грузия якобы запросила за возможный транзит нефти из Азербайджана в Армению плату в размере 92 долларов за тонну на 111-километровом маршруте, что эквивалентно 0,82 доллара за тонно-километр. В Азербайджане аналогичный груз на маршруте протяженностью 680 километров (от Ялама до Беюк-Кесик) перевозится за 17 долларов, что соответствует 0,02 доллара за тонно-километр. Эта ставка в 40 раз ниже, чем предложенная грузинской стороной.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

азербайджан

армения

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, азербайджан, армения, грузинская железная дорога, ираклий кобахидзе