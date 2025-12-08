https://sputnik-georgia.ru/20251208/v-gruzii-zaderzhan-razyskivaemyy-interpolom-grazhdanin-turtsii-296108471.html

В Грузии задержан разыскиваемый Интерполом гражданин Турции

ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Сотрудники Батумского городского управления Департамента полиции Аджарии задержали 38-летнего гражданина Турции, разыскиваемого по "красному циркуляру" Интерпола, говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел Грузии. По данным ведомства, гражданин Турции находился в международном розыске по обвинению в торговле наркотическими средствами и оружием, а также в повреждении имущества. Полицейские задержали его в Батуми в результате проведенных следственных мероприятий. В настоящее время в отношении задержанного ведутся предусмотренные законом процедуры для экстрадиции в Турцию. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

