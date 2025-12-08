https://sputnik-georgia.ru/20251208/v-gruzii-zaderzhan-razyskivaemyy-interpolom-grazhdanin-turtsii-296108471.html
В Грузии задержан разыскиваемый Интерполом гражданин Турции
В Грузии задержан разыскиваемый Интерполом гражданин Турции
Sputnik Грузия
В настоящее время в отношении задержанного ведутся предусмотренные законом процедуры для экстрадиции в Турцию 08.12.2025, Sputnik Грузия
2025-12-08T17:57+0400
2025-12-08T17:57+0400
2025-12-08T17:57+0400
происшествия
грузия
новости
турция
аджария
тбилиси
интерпол
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23519/78/235197896_464:374:1892:1177_1920x0_80_0_0_a8bda324ae7205ec431a6d57cf5ce313.jpg
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Сотрудники Батумского городского управления Департамента полиции Аджарии задержали 38-летнего гражданина Турции, разыскиваемого по "красному циркуляру" Интерпола, говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел Грузии. По данным ведомства, гражданин Турции находился в международном розыске по обвинению в торговле наркотическими средствами и оружием, а также в повреждении имущества. Полицейские задержали его в Батуми в результате проведенных следственных мероприятий. В настоящее время в отношении задержанного ведутся предусмотренные законом процедуры для экстрадиции в Турцию. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
турция
аджария
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23519/78/235197896_497:299:1836:1303_1920x0_80_0_0_9afeb13cf38e08670565119d0524f846.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, турция, аджария, тбилиси, интерпол
происшествия, грузия, новости, турция, аджария, тбилиси, интерпол
В Грузии задержан разыскиваемый Интерполом гражданин Турции
В настоящее время в отношении задержанного ведутся предусмотренные законом процедуры для экстрадиции в Турцию
ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Сотрудники Батумского городского управления Департамента полиции Аджарии задержали 38-летнего гражданина Турции, разыскиваемого по "красному циркуляру" Интерпола, говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел Грузии.
По данным ведомства, гражданин Турции находился в международном розыске по обвинению в торговле наркотическими средствами и оружием, а также в повреждении имущества.
Полицейские задержали его в Батуми в результате проведенных следственных мероприятий.
В настоящее время в отношении задержанного ведутся предусмотренные законом процедуры для экстрадиции в Турцию.