Аргументы важнее лозунгов – в Грузии жестко ответили на критику посла Великобритании

Аргументы важнее лозунгов – в Грузии жестко ответили на критику посла Великобритании

09.12.2025

ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Власти Грузии готовы обсуждать любые претензии Великобритании и признавать ошибки, если они будут обоснованы конкретными доказательствами, однако если другая сторона оперирует только лозунгами, а не аргументами, то диалог невозможен, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Тенгиз Шарманашвили. На встрече со студентами посол Великобритании в Грузии Гарет Уорд заявил, что политические отношения Великобритании с Грузией испорчены из-за антидемократического давления на оппозицию и гражданское общество. По словам дипломата, Великобритания надеется, что правительство Грузии вернется на евроатлантический путь. Грузия никогда не отклонялась от пути евроинтеграции, о чем хорошо знают ее граждане, включая студентов и молодежь, заявил в свою очередь председатель парламентской политической группы "Европейские социалисты" Владимир Божадзе. Он также отметил, что недавние публикации и заявления британских СМИ и официальных лиц явно демонстрируют несправедливое отношение Великобритании к Грузии. "Жаль, что в списке стран, которые совершенно несправедливо относятся к нашей стране, присутствует Великобритания… К сожалению, это несправедливое отношение с их стороны видно явно и открыто", – отметил Божадзе. Грузия и Великобритания Еще до парламентских выборов в середине октября 2024 года посол Великобритании Гарет Уорд сообщил, что Лондон приостановил стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией и отменил переговоры высокого уровня в сфере обороны. Диалог был заморожен впервые после создания в 2014 году из-за якобы отступления правительства "Грузинской мечты" от прозападного курса. По словам Уорда, в первые же месяцы после вступления в должность ему пришлось четко выражать обеспокоенность его страны касательно "отката демократии и антизападной риторики" грузинских властей. "Диалог Уордропа" был назван в честь одного из первых британских дипломатов в Грузии Оливера Уордропа. Он охватывает такие сферы сотрудничества, как внешняя политика, оборона, безопасность, экономика и торговля. Между тем в апреле 2025 года число грузинских чиновников, попавших под санкции Великобритании, выросло до одиннадцати человек. Первые санкции были введены 19 декабря 2024 года в отношении главы МВД Вахтанга Гомелаури, высокопоставленных чиновников МВД Сулхана Тамазашвили, Миллера Лагазаури, Звиада Харазишвили и Александра Дарахвелидзе. Второго апреля 2025 года в список попавших под санкции были добавлены судьи Михаил Чинчаладзе и Леван Мурусидзе. По утверждению правительства Великобритании, санкции были введены в ответ на жестокие нападения на журналистов и мирных протестующих в Грузии во время проевропейских протестов в конце ноября – начале декабря 2024 года, а также последовавшие уголовные дела и причастность некоторых грузинских чиновников к коррупции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

