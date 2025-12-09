https://sputnik-georgia.ru/20251209/belarus-kazakhstan-i-gruziya-voshli-v-troyku-byudzhetnykh-napravleniy-otdykha--tutu-296128521.html

Беларусь, Казахстан и Грузия вошли в тройку бюджетных направлений отдыха – "Туту"

Самым бюджетным направлением стала Грузия, где недельный отпуск на двоих обходился в среднем в 93 тысячи рублей 09.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Отдых в Беларуси, Казахстане или Грузии оказался самым бюджетным для россиян в текущем году, а самым дорогим – в странах Латинской Америки, выяснили для РИА Новости аналитики сервиса путешествий "Туту". "Неделю вдвоем с минимальными затратами в 2025 году россияне могли провести в странах ближнего зарубежья. Самым бюджетным направлением стала Беларусь, где недельный отпуск на двоих обходился в среднем в 61 тысячу рублей. Далее по стоимости – отдых в Казахстане – около 70 тысяч рублей, и в Грузии – 93 тысячи", – говорится в исследовании. Среди бюджетных направлений также оказались Армения со средней стоимостью отдыха в 96 тысяч рублей, Узбекистан – 105 тысяч, Кыргызстан – 115 тысяч и Турция – 129 тысяч рублей. Как пояснил заместитель директора по развитию авиарынка в сервисе путешествий "Туту" Артем Кузьмин, экзотические и дальние страны Латинской Америки и Океании пока остаются дорогими для путешественников в первую очередь из-за перелетов – стоимость удобных билетов начинается от 200 тысяч рублей в обе стороны. "По нашим прогнозам, в 2026 году среди бюджетных направлений может оказаться Китай, спрос на поездки в который растет, в том числе на новогодние праздники", – добавил он.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

