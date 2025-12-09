https://sputnik-georgia.ru/20251209/gruziya-dolzhna-stat-gosudarstvom-s-vysokim-urovnem-dokhoda--kobakhidze-296123531.html

Грузия должна стать государством с высоким уровнем дохода – Кобахидзе

Грузия должна стать государством с высоким уровнем дохода – Кобахидзе

09.12.2025

ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Главным приоритетом правительства остается сокращение бедности и повышение уровня трудоустройства, чтобы страна превратилась в государство с высоким уровнем дохода, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, выступая на церемонии подписания Соглашения о сотрудничестве между Грузией и ООН в области устойчивого развития на 2026-2030 годы. Уровень безработицы в Грузии в третьем квартале 2025 года составил 13,3%, что на 1 процентный пункт меньше показателя за второй квартал 2025 года.По его словам, по данным за третий квартал 2025 года, сегодня в стране трудоустроено около 1,4 миллиона человек, а уровень бедности по сравнению с 30% в 2012 году снизился до исторического минимума в 9,4% по состоянию на прошлый год. "Эти показатели укрепляют нашу уверенность в том, что курс развития страны определен правильно", – заявил Кобахидзе. По его словам, Грузия создала эффективную систему управления, которая предполагает прочную основу для экономического прогресса и благосостояния общества. По данным "Сакстата", показатель трудоспособного, экономически активного населения в Грузии в третьем квартале 2025 года составил 54,5% – на 0,1 процентного пункта меньше по сравнению с тем же периодом 2024 года. Экономически активным является человек в возрасте 15 лет и старше, который работает или предлагает свой труд. При этом безработным он будет считаться, если в течение семи дней до опроса не выполнял работу с целью заработка, искал работу последние четыре недели и готов начать работу в ближайшие две недели. Уровень активности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижен в городских поселениях на 0,2 процентного пункта, а в сельских – вырос на 0,1 процентного пункта. Уровень занятости по всей стране вырос на 0,2 процентного пункта и составил 47,3%. Доля нанятых работников от общего числа трудоустроенных в третьем квартале текущего года составила 70%, что на 0,7 процентного пункта больше уровня того же периода 2024 года. Число нанятых работников выросло на 900 человек (0,1%) и составило 975,3 тысячи человек. Число самозанятых сократилось на 14,3 тысячи (-3,3%) и составило 418,4 тысячи. Уровень активности у мужчин выше, чем у женщин. Этот показатель у женщин составил 44%, а у мужчин – 66,9%. При этом уровень активности женщин снизился на 0,9 процентного пункта, а мужчин – вырос на 0,7 процентного пункта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

