https://sputnik-georgia.ru/20251209/gruziya-prodolzhaet-vydvoryat-nelegalov-296120472.html

Грузия продолжает выдворять нелегалов

Грузия продолжает выдворять нелегалов

Sputnik Грузия

С начала года из страны выдворили уже более 1,1 тысячи нелегалов 09.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-09T14:14+0400

2025-12-09T14:14+0400

2025-12-09T14:14+0400

грузия

новости

общество

турция

иран

индия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24790/94/247909445_0:77:3000:1765_1920x0_80_0_0_7140062941ab486e662adb52fd6f0e1c.jpg

ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Департамент миграции МВД Грузии за последние несколько дней депортировал 26 иностранцев, находившихся в стране нелегально, сообщили в МВД. Из страны выдворили, в частности, граждан Индии, Ирана, Турции, Туркменистана, Китая, Кубы, Нигерии, Египта, Ливана, Камеруна и Пакистана. В соответствии с действующим законодательством выдворенным лицам запретили въезд в страну. С начала года из страны выдворили уже более 1,1 тысячи нелегалов. В соответствии с действующим законодательством, депортированным лицам запрещен въезд в Грузию. Решение о выдворении иностранных граждан принимают как Департамент миграции МВД Грузии, так и суд. Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Запрет на въезд в Грузию не распространяется на иностранцев, которые добровольно покинут страну. По новым правилам, если иностранец просрочил срок пребывания в Грузии до трех месяцев, ему придется заплатить штраф в размере 1 тысячи лари ($369), и ему будет запрещен въезд в Грузию в течение полугода. Если же иностранец находился в стране нелегально от трех месяцев до года, ему придется выплатить штраф в 2 тысячи лари ($738), и ему будет запрещен въезд в Грузию в течение двух лет. За нелегальное нахождение в стране более одного года штраф составит 3 тысячи лари (вместо 360 лари) с запретом въезда в страну в течение трех лет. Содействие нелегальному нахождению в Грузии иностранцев будет караться для физических лиц и компаний штрафом в размере 2 тысяч лари. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

турция

иран

индия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, турция, иран, индия