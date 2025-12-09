https://sputnik-georgia.ru/20251209/gruziya-uvelichila-eksport-yablok-v-rossiyu-do-maksimuma-za-17-let-296118053.html

Грузия увеличила экспорт яблок в Россию до максимума за 17 лет

Стоимость российских закупок увеличилась – втрое, до максимальных за 17 лет 8,7 миллиона долларов 09.12.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Россия в январе-октябре текущего года ввезла из Грузии 13,7 тысячи тонн яблок –максимум с 2009 года, следует из анализа данных грузинской таможни. Грузинские компании за десять месяцев продали на российский рынок 13,7 тысячи тонн яблок, что втрое больше уровня годом ранее. Настолько больших поставок не было как минимум с 2009 года (более ранних данных в открытом доступе нет). Стоимость российских закупок также увеличилась – втрое, до максимальных за 17 лет 8,7 миллиона долларов. Россия является крупнейшим покупателем грузинских яблок с долей почти в 96% от всех поставок. Еще 1,5% приобретает Белоруссия, 1,3% – Армения, а примерно 1% – Турция. Небольшие покупки в текущем году также совершали Казахстан и Ирак.Товарооборот между Грузией и Россией в январе-октябре 2025 года вырос на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 2,1 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

