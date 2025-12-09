https://sputnik-georgia.ru/20251209/gwp-prodolzhaet-uluchshat-vodosnabzhenie-trekh-gorodov-gruzii-296121225.html

GWP продолжает улучшать водоснабжение трех городов Грузии

GWP продолжает улучшать водоснабжение трех городов Грузии

09.12.2025

ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Водораспределительная компания Тбилиси Georgian Water and Power (GWP) активно продолжает улучшать систему водоснабжения грузинской столицы и городов Рустави и Мцхета, а также ремонт устаревших сетей, говорится в сообщении компании. GWP управляет полным циклом водоснабжения Тбилиси, Рустави и Мцхета и обслуживает более 1,5 миллиона человек. В мае текущего года компания заявила, что потратит более 100 млн лари на улучшение и обновление системы водоснабжения в трех городах Грузии. GWP отчиталось о проделанной работе в Тбилиси в течение 2025 года. Компания одновременно проводит профилактический мониторинг магистральных трубопроводов, реализует проекты по ремонту и развитию инфраструктуры, а также оптимизирует управление давлением в сети. Как отметили в компании, эти проекты направлены на значительное повышение качества обслуживания и снижение аварийности. Система водоснабжения, наряду с существующими сетями города, включает магистральные трубопроводы, обеспечивающие транспортировку питьевой воды из Жинвальского водохранилища и головного сооружения на реке Храми к потребителям. Учитывая стратегическую важность данных трубопроводов, компания в 2025 году дополнительно усилила меры превентивного мониторинга для оценки внешних рисков и определения состояния отдельных участков магистралей. Завершено исследование состояния и оценка риска на 400 км магистральных трубопроводов, установлено 30 гидрофонов, обеспечивающих раннее оповещение о возможных повреждениях или рисках. По данным компании, в течение 2025 года в столице завершены 135 проектов по ремонту или развитию инфраструктуры, а 105 проектов находятся на стадии реализации. Одним из особенных проектов на 2025 год является программа регулирования давления в системе водоснабжения. В ее рамках на сети установлено 15 регуляторов давления и 33 запорных клапана. В результате регулирования давления значительно сократилось количество аварий на сети и потерь воды, улучшились показатели эксплуатационной и устойчивой работы сети. В компании отметили, что до конца года планируют реализовать проекты, направленные на значительное улучшение сервиса водоснабжения населения Тбилиси, Рустави и Мцхета, сокращение количества сбоев в водопроводной сети, а также сокращение зон и продолжительности ограничений подачи воды. Проблемы водоснабжения По данным GWP, только в Тбилиси компания управляет водопроводными сетями протяженностью 4 тыс. км и 1,5 тыс. км, пятью магистральными объектами, тремя лабораториями, 113 водохранилищами объемом 350 м3, 64 насосными станциями и 156 станциями повышения давления. Сложность состояния инфраструктуры обусловлена прежде всего возрастом и масштабами системы водоснабжения. Результаты проверки показали, что 62% сетей водоснабжения и водоотведения, а также 85% крупных инфраструктурных объектов являются устаревшими. В 2022 году зафиксировано более 35 тысяч аварий. На водопроводной сети в Тбилиси происходит 415 аварий на 100 км, что как минимум в восемь раз превышает показатель аварийности в европейских странах (показатель аварийности в Европе составляет 50 аварий на 100 км). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

