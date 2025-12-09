https://sputnik-georgia.ru/20251209/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-9-dekabrya-2025-296117132.html

Какой сегодня церковный праздник: 9 декабря 2025

Какой сегодня церковный праздник: 9 декабря 2025

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 9 декабря отмечают день памяти cвятых Алипия, Иакова, Стилиана и других 09.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-09T01:01+0400

2025-12-09T01:01+0400

2025-12-09T01:01+0400

религия

справки

календарь религиозных праздников

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/15/282520979_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_69af1b4ad324757da3452cdc2d4b9b2e.jpg

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Алипий столпникПо церковному календарю 9 декабря поминают преподобного Алипия Cтолпника.Родился будущий cвятой в городе Адрианополе в Пафлагонии. Мать Алипия была христианкой. Рано овдовев, она отдала сына на обучение епископу Феодору, а сама, раздав нищим имение, стала жить при церкви и была удостоена звания диаконисы.Алипий с юных лет хотел посвятить жизнь Господу и стремился к уединенной жизни, но епископ не отпускал его. Однажды, когда cвятой сопровождал своего наставника в Константинополь, ему было видение, что мученица Ефимия призывает его, вернувшись в Адрианополь, основать церковь ее имени.Святой построил церковь на средства, пожертвованные верующими Адрианополя, на месте заброшенного языческого кладбища, которое осаждали бесы. Преподобный рядом с храмом соорудил себе столп на верху языческого надгробия.Подвижник 53 года на столпе под открытым небом молился и поучал всех приходивших к нему. По ночам бесы, наполнявшие языческое кладбище, нападали на преподобного, побивая его камнями, но все их усилия были тщетны – проповедник не обращал на них внимания.Духи тьмы, побежденные стойкостью святого, навсегда покинули место, освященное подвигом добровольного мученичества. За 14 лет до смерти стоять преподобный больше не смог и вынужден был лежать на боку, перенося с благодарностью тяжкие страдания.Постепенно около столпа подвижника возникли два монастыря – мужской и женский. Введя строгие уставы для обоих обителей, преподобный управлял ими до конца жизни. Скончался святой в 640 году. Ему было 118 лет.Иаков-отшельникПо церковному календарю 9 декабря поминают преподобного Иакова Отшельника Сирийского.Подвизался будущий святой на горе, расположенной недалеко от города Кира (Сирия). Несмотря на тяжелую болезнь, преподобный Иаков носил всегда вериги, кушал только вечером и постоянно молился.Достигнув подвигами высокого духовного совершенства, преподобный получил от Господа дар чудотворений – изгонять бесов, исцелять и даже воскрешать усопших. Святой мирно скончался в 457-м.Стилиан ПафлагонскийПо церковному календарю 9 декабря поминают преподобного Стилиана Пафлагонского.Родился будущий святой в городе Адрианополе в Пафлагонии (Малая Азия) в V веке. С детства Стилиан стремился к святой жизни, а достигнув совершеннолетия, раздал все имущество бедным и принял монашеский постриг в одной из малоазийских обителей.Мечеть, синагога и церкви в одном квартале - как в Тбилиси уживаются все религииОн жил в нищете и успешно боролся с искушениями от мира, беса и плоти. Стремясь к совершенству, преподобный распрощался с братьями и, удалившись в безлюдную пустыню, поселился в пещере. Многие годы он провел в пустыне, постоянно молясь и восхваляя Господа.Со временем молва о святости отшельника разнеслась по округе и многие приходили к пещере пустынника с верой и благочестием. Святой получил от Господа дар исцелять больных детей, которых матери привозили из разных мест.А бесплодные женщины по молитвам святого Стилиана становились многодетными матерями. Скончался преподобный в глубокой старости.ИмениныПо церковному календарю 9 декабря именины отмечают Афанасий, Василий, Георгий, Даниил, Иван, Иннокентий, Илья, Михаил, Назар, Никон, Николай, Петр, Феодосий, Тихон, Юлиан и Яков.Материал подготовлен на основе открытых источников.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

религия , справки , календарь религиозных праздников