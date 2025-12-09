https://sputnik-georgia.ru/20251209/morkovka-dlya-osla-glava-parlamenta-gruzii-o-politike-otkrytykh-dverey-nato-296121743.html

"Морковка для осла": глава парламента Грузии о политике "открытых дверей" НАТО

ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Политика "открытых дверей" НАТО превратилась в недостижимую цель, с помощью которой североатлантический альянс лишь направляет страны-кандидаты, не предлагая им реальных перспектив, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Опубликованная Вашингтоном новая стратегия национальной безопасности фиксирует намерение США отказаться от восприятия НАТО как постоянно расширяющегося союза. В документе также подчеркивается необходимость урегулирования конфликта на Украине и улучшения отношений с Россией. Кроме того, в стратегии отмечаются разногласия с рядом представителей ЕС, которые, по оценке США, возлагают нереалистичные надежды на продолжение боевых действий и нарушают демократические принципы, подавляя оппозицию. По его словам, происходящее подтверждает "горькую реальность": Украина сегодня проливает кровь именно из-за стремления к членству в альянсе. Война началась вокруг вопроса вступления, и Украина продолжает бороться за право стать частью альянса, отметил он. "США говорят то, что соответствует их политике, а проблема в лицемерах, которые повторяют: "нет консенсуса", "может, завтра будет", "когда-нибудь будет", "дверь открыта" и так далее", – заявил Папуашвили. Он также напомнил слова экс-президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе, который когда-то, услышав об "открытых дверях" НАТО, ответил: "Слишком долго не держите нас в открытой двери, потому что в сквозняке легко простудиться". Грузия и НАТО Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда Грузия стала участницей программы "Партнерство ради мира". С 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным. В 2008 году на Бухарестском саммите было объявлено, что Грузия и Украина обязательно станут членами альянса. В 2011-м Грузия получила статус "страны-аспиранта НАТО". В 2014 году на саммите в Уэльсе был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе. Руководство НАТО до начала конфликта на Украине заявляло о своей приверженности посылу Бухарестского саммита, однако после 2022 года сотрудничество между Грузией и НАТО ослабло. Уже 9-11 июля 2024 года состоялся очередной саммит Альянса в Вашингтоне, где было принято решение убрать упоминание о будущем членстве Тбилиси в НАТО. Россия категорически против усиления сотрудничества Грузии с НАТО и расширения этого альянса в направлении своих границ. Как заявляет МИД РФ, усилия США и других членов НАТО по милитаризации Грузии вызывают в регионе особую озабоченность. Более того, это не укрепляет безопасность Грузии, утверждают в Москве. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

