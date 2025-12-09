https://sputnik-georgia.ru/20251209/mvd-gruzii-soobschilo-ob-unichtozhenii-pochti-tonny-narkotikov-296124822.html
МВД Грузии сообщило об уничтожении почти тонны наркотиков
09.12.2025
ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Сотрудники экспертно-криминалистического департамента уничтожили 926 килограммов различных видов наркотических средств, изъятых в качестве вещественных доказательств, общая стоимость которых на "черном рынке" составляет более 19 миллионов лари, говорится в сообщении МВД Грузии. Среди уничтоженных наркотиков – героин, метадон MDMA, альфа-ПВП, кетамин, клефедрон, бупренорфин, трамадол, кодеин, диазепам, марихуана , а также различные наименования психотропных и новых психоактивных веществ. Наркотики уничтожили в специальной высокотемпературной печи в присутствии представителей Генеральной прокуратуры и Минздрава Грузии. Уничтожение наркотиков производится раз в три месяца, а до того они хранятся в качестве вещдоков в специально оборудованном хранилище, соответствующем международным стандартам. После вынесения судебного приговора перевозка наркотиков из хранилища осуществляется в сопровождении экипажей патрульной полиции и полиции охраны до соответствующего места, где их сжигают.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
19:20 09.12.2025 (обновлено: 19:56 09.12.2025)
