https://sputnik-georgia.ru/20251209/mvd-gruzii-soobschilo-ob-unichtozhenii-pochti-tonny-narkotikov-296124822.html

МВД Грузии сообщило об уничтожении почти тонны наркотиков

МВД Грузии сообщило об уничтожении почти тонны наркотиков

Sputnik Грузия

Наркотики уничтожили в специальной высокотемпературной печи в присутствии представителей Генеральной прокуратуры и Минздрава Грузии 09.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-09T19:20+0400

2025-12-09T19:20+0400

2025-12-09T19:56+0400

новости

грузия

общество

мвд грузии

наркотики

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/09/296124470_0:244:2048:1396_1920x0_80_0_0_9b166ed5a2dd4302ef6637b739917e4e.jpg

ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Сотрудники экспертно-криминалистического департамента уничтожили 926 килограммов различных видов наркотических средств, изъятых в качестве вещественных доказательств, общая стоимость которых на "черном рынке" составляет более 19 миллионов лари, говорится в сообщении МВД Грузии. Среди уничтоженных наркотиков – героин, метадон MDMA, альфа-ПВП, кетамин, клефедрон, бупренорфин, трамадол, кодеин, диазепам, марихуана , а также различные наименования психотропных и новых психоактивных веществ. Наркотики уничтожили в специальной высокотемпературной печи в присутствии представителей Генеральной прокуратуры и Минздрава Грузии. Уничтожение наркотиков производится раз в три месяца, а до того они хранятся в качестве вещдоков в специально оборудованном хранилище, соответствующем международным стандартам. После вынесения судебного приговора перевозка наркотиков из хранилища осуществляется в сопровождении экипажей патрульной полиции и полиции охраны до соответствующего места, где их сжигают.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, общество, мвд грузии, наркотики