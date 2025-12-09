https://sputnik-georgia.ru/20251209/parlament-gruzii-sdelal-shag-v-reforme-vuzov-glavnye-printsipy-izmeneniy-296126632.html
Парламент Грузии сделал шаг в реформе вузов: главные принципы изменений
09.12.2025
ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Парламент Грузии принял в первом чтении поправки в закон "О высшем образования", которые касаются реформы высшего образования в стране. Согласно новшеству, в Грузии обучение в вузах на первой ступени для получения степени бакалавра будет длиться три года вместо четырех, а обучение на второй ступени для получения степени магистра – год, вместо двух, плюс дополнительный год для поступления в докторантуру. Таким образом, после обучения по полной программе студент, набрав 300 кредитов, сможет продолжать обучение для получения докторской степени в европейских университетах. Обучение на первой и второй ступени в государственных вузах для граждан Грузии будет бесплатным, однако на факультетах будут введены квоты. По его словам, результаты исследования будут готовы уже в декабре. Что касается поступления, то число одинаковых образовательных программ в государственных вузах сократится до одной, однако студенты смогут выбрать при поступлении и программы коммерческих вузов. А вот внедрение онлайн-университета откладывается до 2028 года. На данный момент парламент не рассматривает вопрос обучения иностранных граждан в университетах Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Парламент Грузии принял в первом чтении поправки в закон "О высшем образования", которые касаются реформы высшего образования в стране.
Согласно новшеству, в Грузии обучение в вузах на первой ступени для получения степени бакалавра будет длиться три года вместо четырех, а обучение на второй ступени для получения степени магистра – год, вместо двух, плюс дополнительный год для поступления в докторантуру.
Таким образом, после обучения по полной программе студент, набрав 300 кредитов, сможет продолжать обучение для получения докторской степени в европейских университетах.
Обучение на первой и второй ступени в государственных вузах для граждан Грузии будет бесплатным, однако на факультетах будут введены квоты.
"В этом направлении мы очень активно работаем с Министерством экономики и устойчивого развития Грузии, чтобы определить потребности рынка труда на 4-5-летний период, которые мы будем конвертировать из профессий в образовательные программы. Таким образом будет определен вопрос квотирования правительством числа студентов", – заявил заместитель министра Звиад Габисония.
По его словам, результаты исследования будут готовы уже в декабре.
Что касается поступления, то число одинаковых образовательных программ в государственных вузах сократится до одной, однако студенты смогут выбрать при поступлении и программы коммерческих вузов.
А вот внедрение онлайн-университета откладывается до 2028 года.
На данный момент парламент не рассматривает вопрос обучения иностранных граждан в университетах Грузии.