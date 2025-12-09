https://sputnik-georgia.ru/20251209/parlament-gruzii-sdelal-shag-v-reforme-vuzov-glavnye-printsipy-izmeneniy-296126632.html

Парламент Грузии сделал шаг в реформе вузов: главные принципы изменений

Парламент Грузии сделал шаг в реформе вузов: главные принципы изменений

Sputnik Грузия

Согласно новшеству, в Грузии обучение в вузах на первой ступени для получения степени бакалавра будет длиться три года вместо четырех 09.12.2025, Sputnik Грузия

2025-12-09T20:24+0400

2025-12-09T20:24+0400

2025-12-09T20:24+0400

грузия

новости

общество

парламент грузии

образование в грузии

реформа системы образования в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/0b/251696694_0:186:3000:1874_1920x0_80_0_0_a99163b0a501dd2384a05e3775ae1ec1.jpg

ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Парламент Грузии принял в первом чтении поправки в закон "О высшем образования", которые касаются реформы высшего образования в стране. Согласно новшеству, в Грузии обучение в вузах на первой ступени для получения степени бакалавра будет длиться три года вместо четырех, а обучение на второй ступени для получения степени магистра – год, вместо двух, плюс дополнительный год для поступления в докторантуру. Таким образом, после обучения по полной программе студент, набрав 300 кредитов, сможет продолжать обучение для получения докторской степени в европейских университетах. Обучение на первой и второй ступени в государственных вузах для граждан Грузии будет бесплатным, однако на факультетах будут введены квоты. По его словам, результаты исследования будут готовы уже в декабре. Что касается поступления, то число одинаковых образовательных программ в государственных вузах сократится до одной, однако студенты смогут выбрать при поступлении и программы коммерческих вузов. А вот внедрение онлайн-университета откладывается до 2028 года. На данный момент парламент не рассматривает вопрос обучения иностранных граждан в университетах Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, парламент грузии, образование в грузии, реформа системы образования в грузии