Парламент в первом чтении принял новые ограничения на проведение акций протеста в Грузии

ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении утвердил поправки в закон "О манифестациях и собраниях", согласно которым в Грузии ужесточаются правила проведение акции. Согласно поправкам, МВД Грузии организаторам акции придется за пять дней до дня акции письменно предупреждать и в случает перекрытия пешеходной части, если акция мешает движению пешеходов. При этом, при достаточном числе участников акции перекрытие транспортных путей и тротуаров будет считаться законной При этом, МВД Грузии будет обязано публиковать предупреждение о перекрытии дорог и пешеходной части, а также альтернативное место, предложенное участникам акции. МВД Грузии может предложить альтернативное место или время проведение акций если акция создает реальную угрозу общественной безопасности, правопорядку, работе предприятий или учреждений, беспрепятственном движение народа или правам человека, а также если другие организаторы раньше обратились с предупреждением о проведении акции в том же месте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

